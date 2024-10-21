Суд обязал КИО продать «Кристаллу» участок на Бобруйской улице без торгов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону ООО «Центр инновационных процессов “Кристалл”» (ЦИП) в споре с городским комитетом имущественных отношений (КИО) по делу о продаже земельного участка на Бобруйской улице, 7, сообщает «Деловой Петербург».

Суд обязал КИО продать участок земли без проведения торгов, не указав, по какой стоимости он должен быть реализован. Цена должна быть сформирована в соответствии с требованиями закона. Кадастровая стоимость земли, расположенной недалеко от Финляндского вокзала, оценивается в 48 млн рублей.

Смольный, аргументируя свою позицию по отказу в продаже, подчеркивал, что в соответствии с правилами землепользования и застройки не предусмотрено использование участка для производственной деятельности. Во-вторых, часть участка располагается в границах проезжей части Бобруйской улицы.

Нюанс в том, что «Кристалл», занимающийся управлением и арендой недвижимостью, арендовал указанный участок в январе этого года. В собственности компании на данный момент находится четыре нежилых здания, расположенных на Бобруйской.

Чтобы разбить доводы Смольного об «участке в границах проезжей части» ЦИП подал запрос в комитет по благоустройству. Чиновники выяснили, что речь идет о единичных наложениях границ участка на проезжую часть. Следовательно, можно сослаться на погрешности геодезических измерений.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ОАО РЖД выставило на продажу железнодорожные пути и другое имущество, приобретение которого позволит заключить договор субаренды 4,3 га в районе проспекта Энергетиков. Начальная цена лота — 600,8 млн рублей, торги намечены на 25 октября.

Андрей Маркелов