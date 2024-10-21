СКА разгромил в гостях подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Крупной победой петербургского ХК СКА завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного «Витязя». Армейцы с берегов Невы в гостях обыграли команду из Балашихи с разгромным счетом 8:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский, Энтони Деанджело, Михаил Григоренко, сделавший хет-трик, а также Василий Глотов, Григогорий Кузьмин и Михаил Воробьев. У хозяев единственный гол престижа на счету Дерека Барака.

После 18 сыгранных матчей в «регулярке» КХЛ этого сезона петербургская команда набрала 25 очков и по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу СКА проведет в среду, 23 октября, также в гостях против «Куньлуня Ред Стар».

Андрей Цедрик