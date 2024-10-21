Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Примечательно, что 30-летний Сантос сможет выступать за сборную России, так как он прожил в стране не менее 5 лет и играл за сборную Бразилии только до 21 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В составе «Зенита» бразилец теперь не будет считаться легионером. Вместе с сине-бело-голубыми господин Сантос по пять раз выигрывал РПЛ и Суперкубок страны, дважды становился обладателем Кубка России. Он провел за петербургский клуб 198 матчей, забил семь мячей и отдал 33 результативные передачи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» разгромил «Акрон» в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0, дубль на свой счет записал форвард петербуржцев Андрей Мостовой.

Андрей Маркелов