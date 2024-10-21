Девелопер «КВС» вышел на рынок коворкингов
Группа «КВС» в октябре открыла коворкинг в бизнес-центре «Мельник» на улице Профессора Качалова. Об этом «Ъ-СПб» рассказал гендиректор компании «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев. Площадь гибкого офиса, который рассчитан на 106 рабочих мест, составляет около 600 кв. м.
На фото коворкинг с гибкими офисами
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Это экспериментальный проект, который решено было запустить после того, как в бизнес-центре появились свободные площади, пояснил Дмитрий Беляев. Гибкий офис заполнен на 30%, а его основными арендаторами являются корпоративные клиенты.
«Коворкинг — неотъемлемая часть любого бизнес-центра. Действующим арендаторам удобно расширить собственный офис за счет коворкинга и не добирать кв. м. Это дополнительная услуга в нашем объекте»,— прокомментировал господин Беляев. Планы по масштабированию проекта будут зависеть от результатов, уточнил он.
Площади в бизнес-центре «Мельник» освободились в этом году после закрытия коворкинга сети &Place, который занимал около 1,4 тыс. кв. м. Оператор гибких офисов столкнулся с финансовыми сложностями и начал сокращать свое присутствие на рынке. Сейчас под брендом &Place работают гибкие офисы на пятом этаже «Невского атриума» (750 кв. м) и в пространстве Seno (2,3 тыс. кв. м).