Девелопер «КВС» вышел на рынок коворкингов

Группа «КВС» в октябре открыла коворкинг в бизнес-центре «Мельник» на улице Профессора Качалова. Об этом «Ъ-СПб» рассказал гендиректор компании «КВС. Управление недвижимостью» Дмитрий Беляев. Площадь гибкого офиса, который рассчитан на 106 рабочих мест, составляет около 600 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото коворкинг с гибкими офисами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На фото коворкинг с гибкими офисами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Это экспериментальный проект, который решено было запустить после того, как в бизнес-центре появились свободные площади, пояснил Дмитрий Беляев. Гибкий офис заполнен на 30%, а его основными арендаторами являются корпоративные клиенты.

«Коворкинг — неотъемлемая часть любого бизнес-центра. Действующим арендаторам удобно расширить собственный офис за счет коворкинга и не добирать кв. м. Это дополнительная услуга в нашем объекте»,— прокомментировал господин Беляев. Планы по масштабированию проекта будут зависеть от результатов, уточнил он.

Площади в бизнес-центре «Мельник» освободились в этом году после закрытия коворкинга сети &Place, который занимал около 1,4 тыс. кв. м. Оператор гибких офисов столкнулся с финансовыми сложностями и начал сокращать свое присутствие на рынке. Сейчас под брендом &Place работают гибкие офисы на пятом этаже «Невского атриума» (750 кв. м) и в пространстве Seno (2,3 тыс. кв. м).

Константин Куркин