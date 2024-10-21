Обуховский завод выпустил первую партию оборудования для строительства метро

Сотрудники Обуховского завода собрали первый блокоукладчик для строительства метро в Санкт-Петербурге. Устройство передали АО «Метрострой Северной столицы», сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

В своем Telegram-канале чиновник отметил, что еще четыре единицы оборудования будут переданы предприятию в ближайшее время. Его задействуют для сооружения тоннелей с максимальным диаметром до 11,6 м, облицованных железобетонными блоками различных типов.

«Это сборная рабочая платформа, на которой установлен гидравлический привод вращения рычага с захватом для установки тюбинга, пульт управления, а также электрооборудование»,— уточнил господин Соловейчик.

Также Обуховский завод поставит «Метрострою Северной столицы» два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников не увидел проблем со строительством метро в городе.

Татьяна Титаева