Некоммерческий фонд нанес многомиллионный ущерб бюджету Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга ведет расследование в отношении некоммерческого фонда по поддержке бизнеса, которого подозревают в причинении ущерба бюджету города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, речь идет о многомиллионной сумме.

Договор между Смольным и фондом был заключен в 2021 году. По контракту организация должна была создать около десяти центров, предоставляющих услуги предпринимателям по принципу «одного окна». Правительство города за исполнение обязательств подрядчиком обязалось выплатить почти 23 млн рублей.

При этом исполнитель не соблюл условия, заказчику были направлены подложные документы и отчеты. Бюджетные средства пошли на премии и зарплаты сотрудников фонда.

«По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В рамках уголовного дела полицейские провели около 20 обысков, в том числе в офисе некоммерческого фонда»,— сообщили в полиции.

Правоохранители допросили 58-летнюю женщину, которая на тот момент была главой некоммерческой организации. Сотрудники ведомства продолжают расследование дела.

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Татьяна Титаева