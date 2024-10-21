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обновлено 19:27

В детском саду на юге Петербурга отравились 17 человек

Очаг сальмонеллезной инфекции обнаружили у детей и сотрудников детского сада № 23 в Павловске. Сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

На понедельник, 21 октября, выявлено 17 случаев кишечной инфекции. В больницу доставили пять детей. Специалисты проводят лабораторное обследование сотрудников дошкольного учреждения, контактных и заболевших детей, берут пробы продовольственного сырья, готовой продукции и воды, смывов.

Ограничительные мероприятия ввели в детсаду с 21 октября. Управление Роспотребнадзора заявило о готовности выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Позднее стало известно, что по данному факту Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал доследственную проверку. Она проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Собственную проверку соблюдения законодательства при организации и обеспечении питания малолетних и работников детского сада Павловска также инициировала городская прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работу поставщика обедов для членов УИК ограничили в Петербурге на 90 суток.

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик

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