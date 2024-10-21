Legenda приобрела у GloraX участок на Петроградской стороне под строительство БЦ

Строительный холдинг Legenda закрыл сделку по приобретению у девелоперской компании GloraХ земельного участка площадью 6,6 тыс. кв. м на набережной Адмирала Лазарева, уч. 11 — на углу Пионерской и Петергофской улиц в Петроградском районе Петербурга. Здесь планируется построить бизнес-центр класса А общей площадью 31 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Российского аукционного дома Фото: Сайт Российского аукционного дома

Как сообщается в пресс-релизе, проект уже прошел все необходимые согласования, получено разрешение на строительство. Ведутся работы по нулевому циклу. Застройщик планирует доработку внутренних планировочных решений, элементов дизайна, входных групп. Общие параметры проекта изменятся несущественно, уточняется в сообщении. Финансирование проекта обеспечивает банк «Дом.РФ». Сумма сделки не разглашается.

Как пояснили в холдинге Legenda, компания давно находилась в поисках качественного проекта или релевантного земельного участка в центре Петербурга для создания собственного делового пространства высокого уровня и строительства штаб-квартиры. В GloraX, в свою очередь, заявили, что для девелопера такая сделка является частью стратегии по поиску и реализации ликвидных земельных участков, которая «благодаря качественной проработке проектной документации с позволяет существенно увеличивать добавленную стоимость проекта».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок под строительство бизнес-центра на набережной Адмирала Лазарева был выставлен на продажу в июле прошлого года. Начальная цена объекта на торгах Российского аукционного дома (РАД) составляла 1 млрд рублей.

Андрей Цедрик