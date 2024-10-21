Главой жилищного комитета Петербурга спустя полгода назначен Денис Удод

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Дениса Удода на должность главы жилищного комитета, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Официально чиновник вступит в свои обязанности с 22 октября. Господин Беглов заявил о назначении Дениса Удода на пост председателя комитета во время рабочего совещания с членами правительства города.

Прежде господин Удод замещал должность первого заместителя председателя жилищного комитета. В апреле 2024 года чиновник стал врио главы жилкома, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева