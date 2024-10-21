Часть Павловска осталась без света вечером 20 октября

Аварийное отключение электроэнергии случилось в Павловске вечером 20 октября, сообщает пресс-служба Пушкинского района Петербурга. Из-за технологического нарушения на кабельной линии электропередач 6 кВ без света остались 16 домов. Бригады «Ленэнерго» выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. Все работы были завершены в первом часу ночи 21 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем случае в Приморском и Выборгском районах Петербурга, где утром 19 октября без света остались около 300 домов. Причиной инцидента стала авария на подстаннции. Свет в жилые дома дали в пятом часу вечера. Вице-губернатор Сергей Кропачев предупредил жителей севера города, что возможны кратковременные перерывы в электроснабжении, так как резервную схему переводили на основную.

Андрей Маркелов