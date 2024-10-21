Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муж Булановой закрывает часть бизнеса из-за долгов налоговой и приставам

Супруг певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев закрывает часть бизнеса из-за проблем с налогами, сообщает SPB.KP.RU. Еще в апреле 36-летний бизнесмен был должен налоговой и приставам 8,9 млн рублей. К концу октября долги предпринимателя выросли до 10,7 млн рублей.

Певица Татьяна Буланова в пресс-центре фестиваля «Белые ночи»

Певица Татьяна Буланова в пресс-центре фестиваля «Белые ночи»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Певица Татьяна Буланова в пресс-центре фестиваля «Белые ночи»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным с сайта судебных приставов, дело на мужа Булановой завели в феврале 2023 года, когда он перестал выплачивать кредиты. На данный момент на предпринимателе числится несколько бизнесов.

В частности, по компании «ББ-Галерея», которая занимается точками питания в Петербурге, господин Руднев не выплатил налогов на 805 тыс. рублей. Она проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ, что подразумевает полное закрытие.

Вторая организация с названием «МЯСНИЦКАЯ-ББ», где муж Булановой не единственный владелец, платит налоги исправно. Под этим юрлицом работают рестораны в Москве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после свадьбы с певицей Руднев подарил ей ресторан в Петербурге стоимостью 50 млн рублей. О судьбе точки пока ничего не сообщается.

Андрей Маркелов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...