Муж Булановой закрывает часть бизнеса из-за долгов налоговой и приставам

Супруг певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев закрывает часть бизнеса из-за проблем с налогами, сообщает SPB.KP.RU. Еще в апреле 36-летний бизнесмен был должен налоговой и приставам 8,9 млн рублей. К концу октября долги предпринимателя выросли до 10,7 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Татьяна Буланова в пресс-центре фестиваля «Белые ночи»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певица Татьяна Буланова в пресс-центре фестиваля «Белые ночи»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным с сайта судебных приставов, дело на мужа Булановой завели в феврале 2023 года, когда он перестал выплачивать кредиты. На данный момент на предпринимателе числится несколько бизнесов.

В частности, по компании «ББ-Галерея», которая занимается точками питания в Петербурге, господин Руднев не выплатил налогов на 805 тыс. рублей. Она проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ, что подразумевает полное закрытие.

Вторая организация с названием «МЯСНИЦКАЯ-ББ», где муж Булановой не единственный владелец, платит налоги исправно. Под этим юрлицом работают рестораны в Москве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после свадьбы с певицей Руднев подарил ей ресторан в Петербурге стоимостью 50 млн рублей. О судьбе точки пока ничего не сообщается.

Андрей Маркелов