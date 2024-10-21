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В Лахта-Ольгино построят крупное экологичное деревообрабатывающее производство

Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании в понедельник, 21 октября, поддержало решение предоставить инвестору земельный участок в Приморском районе города для создания современного экологичного деревообрабатывающего производства. Оно разместится в муниципальном округе Лахта-Ольгино на улице 3-я Конная Лахта.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, планируется, что инвестор построит на этой территории высокотехнологичный завод по производству дверей и деревянных отделочных панелей типового и индивидуального назначения на площади более 43 тыс. кв. метров. Здесь откроют цеха: подготовки комплектующих, декоративных покрытий, ремонта оборудования, производственного цеха и лаборатории контроля качества и других помещений.

Плановые сроки строительства производственного объекта, а также финансовые условия в сообщении городской администрации не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК Novoselie Development намеревается построить в поселке Новоселье под Петербургом склад формата light industrial площадью 27 тыс. кв. метров за 2,7 млрд рублей.

Андрей Цедрик

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