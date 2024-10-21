Картину Ван Гога продают в Петербурге за два млрд рублей

Картину «Глиняный горшок с хризантемами» за авторством нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога продают в Санкт-Петербурге за 2 млрд рублей, следует из опубликованного объявления.

Его автор указал, что картина размером 40 х 29,5 см была написана летом 1886 года. Полотно оценили в 30 млн евро. Потенциальных покупателей уверяют, что на картину имеются документы, подтверждающие подлинность. Их готовы предоставить по предварительному запросу.

При этом есть нюанс — она находится в Берлине.

Художник Сергей Бугаев (Африка) допустил, что на интернет-платформе выставлен оригинал полотна. Также он объяснил, что неожиданное объявление может быть связано с интересом неизвестного частного коллекционера, который мог пустить слух в светских кругах о желании приобрести картину нидерландского автора. «Схожая ситуация была, когда под желание олигарха Романа Абрамовича на торги выставили "Крик" Эдварда Мунка. Поэтому в данном случае, может быть, сам рынок сформировал предложение»,— добавил художник.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец готов отдать постер с автографом Цоя за комнату или студию.

Татьяна Титаева, Стефания Барченкова