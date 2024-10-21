Kronung Group вложит 4,2 млрд рублей в проект у Дудергофки

Строительная компания Kronung Group вывела на рынок проект в Новогорелово, вдоль реки Дудергофки. Это будет жилой дом комфорт-класса. Объем инвестиций в стоительство — 4,2 млрд рублей.

Участок был приобретен летом 2022 года. Площадь ЖК составит 45,8 тыс. кв. метров. Покупатели смогут приобрести квартиры от 26,5 до 100 кв. метров. Генеральный директор строительной компании Филипп Шраге отметил, что проект станет для Kronung Group дебютныи в направлении жилой недвижимости.

«На первых этажах будут расположены квартиры с собственными террасами, мезонинами, высокими потолками до 4,7 м и панорамными окнами. Половина квартир от общего объема будет продаваться с полной чистовой отделкой. Особое внимание было уделено разработке функциональных планировок, ассортимент которых включает в себя: студии, однокомнатные, двухкомнатные, форматы 2 евро, 3 евро, 4 евро»,— рассказал подробнее о проекте господин Шраге.

Дом состоит из одного корпуса Е-образной формы с 14-ю разноуровневыми секциями от четырех до девяти этажей.

Дворовое пространство будет включать в себя спортивные площадки, в том числе памп-трек, места для отдыха, прогулочные зоны, детские игровые площадки, места для выгула собак, шезлонги вдоль берега реки Дудергофки. Для автомобилей предусмотрен трехэтажный отдельно стоящий паркинг и парковочные места с зарядными станциями для электромобилей на территории ЖК. Внутренняя инфраструктура дома представлена центральным лобби с консьерж-сервисом, в проекте также предусмотрен коворкинг.

Антонина Егорова