«Россети Ленэнерго» завершили восстановительные работы на поврежденной ЛЭП

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили восстановительные работы на ранее поврежденной линии электропередачи 110 кВ в Петербурге. Об этом в компании сообщили 21 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Ленэнерго» Фото: Пресс-служба «Россети Ленэнерго»

Как пояснили энергетики, технические мероприятия велись круглосуточно, что позволило возобновить работу ЛЭП в ночь с 20 на 21 октября. В настоящее время оперативные бригады ведут поэтапный перевод потребителей с резервной на основную схему электроснабжения.

В аварийно-восстановительных работах задействовали 30 специалистов энергокомпании и 12 единиц спецтехники, уточнили в организации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 19 октября без света в Приморском и Выборгском районах Петербурга остались около 300 домов. Причиной инцидента стала авария на подстанции. Вечером того же дня аналогичная авария случилась в Невском районе города. На следующий день, 20 октября, блэкаут произошел в Павловске.

Андрей Цедрик