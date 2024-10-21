«Торговый дом СТМ» до конца года поставит Петербургу 20 новых троллейбусов

ГУП «Горэлектротранс» заключило с ООО «Торговый дом СТМ» контракт на поставку 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сообщили в пресс-службе Смольного. Стоимость транспортных средств составила более 850 млн рублей.

На участие в закупке была подана лишь одна заявка, указано в протоколе подведения итогов определения поставщика. До конца текущего года троллейбусы модели «СИНАРА-6254» прибудут в Петербург. За счет аккумулятора они способны следовать более 20 км без подключения к контактной сети.

«Мы поставили задачу, чтобы петербургский общественный транспорт был «умным», комфортным, социальным, и последовательно ее выполняем. В рамках транспортной реформы продолжается обновление троллейбусного парка. Город закупает инновационные троллейбусы, удобные для всех пассажиров, в том числе с ограничениями по здоровью»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Один троллейбус способен перевезти 85 человек, установлено 31 сидячие место. Пассажиры смогут зарядить телефоны и другие устройства, внедрены также системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что почти 715 млн рублей потратят в Петербурге на закупку четырех трамваев.

Татьяна Титаева