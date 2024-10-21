Фура упала на ж/д пути в Шушарах и загорелась, водитель скончался

Мужчина погиб в результате аварии на 689-м км Московского шоссе. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути, где начала гореть, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

ДТП произошло 21 октября в районе 10:00. Водитель наехал на силовое ограждение, при ударе мужчину выбросило из кабины, что привело к его смерти. Далее тягач с полуприцепом свалился на ж/д пути под путепроводом. Полиция устанавливает личность погибшего.

«На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. В настоящий момент сотрудники Октябрьской железной дороги ведут работы по устранению повреждений»,— сообщили в ОЖД.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу добавили, что площадь пожара составила десять кв. метров. Возгорание грузового автомобиля тушили 15 специалистов. На Московское шоссе по вызову направили три единицы техники. Огонь полностью ликвидировали в 11:55.

Полиция приступила к проверке по факту ДТП. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех причин аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что внедорожник опрокинул реанимобиль на бок во Всеволожске.

Татьяна Титаева