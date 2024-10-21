Арбитр Олимпийского комитета США отклонил иск о подкупе судей в фехтовании

В США опубликовано решение Арбитра Олимпийского и паралимпийского комитета США по делу американского фехтовальщика Митчелла Сарона. В заключении (.pdf) говорится, что истец — фехтовальщик из США Эндрю Доддо — не представил доказательств или мотивов для сговора и дальнейших манипуляций с результатами поединков. Суд также не выявил фактов подкупа судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митчелл Сарон

Фото: Albert Gea / Reuters Митчелл Сарон

Фото: Albert Gea / Reuters

На публикацию решения обратила внимание защита бизнесмена Алишера Усманова, руководившего Международной федерацией фехтования (FIE) с 2008 по 2022 год, и добровольно приостановившего исполнение президентских полномочий из-за санкций ЕС. Немецкий телеканал ARD обвинил бизнесмена в создании в FIE системы «подкупа судей», однако сентябре Земельный суд Гамбурга счел эти утверждения недопустимыми, основанными на подозрениях и нарушающими личные права Алишера Усманова.

Разбирательство по делу освещалось в августовском репортаже немецкого телеканала ARD и журналиста Хайо Зеппельта о ситуации в Международной федерации фехтования. В материале говорилось о подкупе судей американскими фехтовальщиками во время отборочных поединков на Олимпийские игры в Париже. В частности, авторы репортажа сослались на дело Сарона и другой американской фехтовальщицы, Татьяны Назлымовой, в качестве иллюстрации манипуляций. За месяц до выхода репортажа арбитражный суд США не нашел доказательств обвинений в манипуляциях в деле Назлымовой и отклонил иск. Однако в репортаже не было упомянуто это решение.

12 октября Алишер Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна с требованием возбудить уголовное дело против Хайо Зеппельта. По словам его адвоката, журналист хотел очернить репутацию господина Усманова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алишер Усманов отстоял честь фехтования».