Алишер Усманов отстоял честь фехтования

Алишер Усманов выиграл судебный процесс против немецкого телеканала ARD. Суд Гамбурга признал клеветническими ряд заявлений, которые прозвучали в его репортажах, посвященных фехтовальному турниру парижской Олимпиады. В них господина Усманова, руководившего Международной федерацией фехтования (FIE) с 2008 по 2022 год и добровольно приостановившего исполнение президентских полномочий из-за санкций ЕС, обвиняли, в частности, в создании «системы подкупа судей». В защиту Алишера Усманова еще до вердикта суда выступил исполняющий обязанности президента FIE Эмманюэль Кациадакис, отметивший огромный прогресс фехтования, достигнутый благодаря «модели», созданной избранным президентом структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Земельный суд Гамбурга обнародовал решение по иску Алишера Усманова к немецкой телекорпорации Westdeutscher Rundfunk (входит в ARD). В нем на ответчика под «угрозой наложения административного штрафа в размере до €250 тыс. за каждый случай нарушения», а в случае «невозможности взыскания такого административного штрафа — под угрозой административного ареста на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения и до двух лет в совокупности» налагается запрет на распространение или создание условий для распространения ряда утверждений. Ранее перепечатавшее некорректные тезисы немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at изменили свои материалы по требованию адвокатов Алишера Усманова. Однако телеканал ARD отказался добровольно исправлять недостоверные сведения, вынудив представителей господина Усманова обратиться в суд.

Все утверждения, о которых идет речь, прозвучали в видеорепортаже и двух статьях, выпущенных ARD в августе после летней Олимпиады в Париже. Их автором был Хайо Зеппельт — журналист, получивший известность благодаря серии скандальных спортивных расследований, в том числе посвященных российскому «допинговому кризису».

На сей раз господин Зеппельт обратил внимание на олимпийский турнир по фехтованию. Этим видом спорта Алишер Усманов руководил в качестве президента Международной федерации фехтования с 2008 по 2022 год.

Он добровольно приостановил исполнение своих обязанностей вскоре после начала специальной военной операции на Украине из-за санкций ЕС.

В своем репортаже Хайо Зеппельт обвинил Алишера Усманова во внедрении в мировое фехтование системы «подкупа судей», которые, за взятки или столкнувшись с «давлением», якобы могут обеспечить спортсмену положительный исход поединка. Иллюстрацией для этих обвинений автор выбрал бой грузинского саблиста Сандро Базадзе в 1/8 финала олимпийского турнира, в котором он уступил египтянину Мохамеду Амеру — 14:15. Базадзе действительно сначала настаивал на том, что проиграл из-за нечестного судейства. Однако позже его отец президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе принес официальные извинения FIE, объяснив слова фехтовальщика эмоциональным срывом. Упомянутый Сандро Базадзе немецкий экс-судья оказался, по сути, единственным источником репортажа Зеппельта.

На самом деле, еще до того, как гамбургский суд вынес решение в пользу Алишера Усманова, в его защиту выступил исполняющий обязанности президента федерации Эмманюэль Кациадакис, который рассказал детали о бывшем судье, «не прошедшем квалификацию в 2023 году и исключенном из судейского списка коллегией судей».

В своей колонке на Euronews он отметил огромные достижения FIE в период президентства господина Усманова благодаря внедренной им «модели». В частности, господин Кациадакис говорил о том, что «нынешний подход к судейству и подсчету очков» «делает обвинения в содействии коррупции среди судей абсурдными». По его словам, в рамках существующей системы «попытка подкупа конкретного судьи не имеет никакого смысла», поскольку арбитры «назначаются на конкретные бои компьютером, без участия человека», а их имена «объявляются менее чем за полчаса до начала поединков».

Эмманюэль Кациадакис убежден, что одним из доказательств эффективности этой модели и прозрачности судейства выступает расширение географии вида. Он напомнил, что «новые страны из регионов за пределами Европы», прежде в нем доминировавшей, «закрепили свои позиции на элитном уровне»: «На Олимпийских играх 2012 года Венесуэла, Норвегия и Египет впервые завоевали медали в соревнованиях по фехтованию. В недавних Олимпийских играх в Париже впервые приняли участие спортсмены-фехтовальщики из Кабо-Верде, Кении, Нигера, Руанды и с Кипра. Среди призеров последних Олимпийских игр были представители двух североафриканских стран — Туниса и Египта».

Кроме того, по мнению господина Кациадакиса, фехтование превратилось в «самый чистый вид спорта» с точки зрения количества допинговых нарушений, а также находится в авангарде в плане имплементации передовых технологий и борьбы за повышение зрелищности состязаний. Этот прогресс Эмманюэль Кациадакис назвал и личной победой Алишера Усманова.

Адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы господина Усманова в области медиаправа, комментируя решение Земельного суда Гамбурга, сказал, что оно «наглядно демонстрирует, что репортаж ARD и его ведущих спортивных журналистов — прискорбное проявление этической и журналистской несостоятельности»: «В репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов». Господин Штайнхёфель полагает, что «незаконный репортаж» «вписывается в общую клеветническую кампанию против моего клиента — известного филантропа, успешного спортивного руководителя и бывшего бизнесмена, основанную на принципе "богатый россиянин по определению виновен"». «Уважение к правде, человеческому достоинству и распространению достоверной информации — это основы немецкого кодекса журналистской этики, который был грубо нарушен государственным вещательным каналом»,— добавил юрист.

В пресс-службе господина Усманова рассказали, что в последние два года «ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Алишера Усманова, и подписали письменные обязательства прекратить их незаконное распространение». На данный момент в пользу предпринимателя уже сделано порядка 30 подобных заявлений. Помимо этого десятки СМИ «в добровольном порядке скорректировали или удалили статьи после получения писем от представителей Алишера Усманова».

Алексей Доспехов