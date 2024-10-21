На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила об отключении высоковольтной линии «Ферросплавная-1» на 330 кВ. Линия отключилась автоматически, причины пока неизвестны. Сейчас станция запитывается от линии электропередачи «Днепровская» на 750 кВ. Безопасность станции не нарушена, радиационный фон на ЗАЭС и прилегающих территориях не превышает норму.

«Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности»,— говорится в Telegram-канале пресс-службы станции.

Автоматика станции ранее уже несколько раз отключала линию «Ферросплавная». В последний раз это произошло вечером 2 сентября. Работу линии возобновили 5 сентября.

ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, которая с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). С марта 2022 года ЗАЭС находится под обстрелами, а неподалеку от станции регулярно слышны взрывы. Город Энергодар Запорожской области, где расположена ЗАЭС, также регулярно подвергается атакам и обстрелам. В конце сентября украинский дрон атаковал подстанцию «Заря». Был поврежден один из питающих ЗАЭС трансформаторов. В результате одной из недавних атак был поврежден городской газопровод, что усложнило начало отопительного сезона в городе.

Подробнее о ситуации на Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».