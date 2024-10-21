Глава Энергодара рассказал о последствиях атаки беспилотника по газопроводу

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что в результате недавней атаки беспилотника был поврежден городской газопровод. Чтобы снизить нагрузку с электросетей, подача тепла в жилые дома и организации будет происходить поэтапно. Глава города заверил, что запуск систем отопления начнется на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Эдуарда Сеновоза Фото: telegram-канал Эдуарда Сеновоза

«В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу... Авария усложняет начало отопительного сезона в городе»,— написал Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.

Как уточнил глава Энергодара, подключение отопления будет происходить поэтапно и начнется с объектов здравоохранения и образования. Многоквартирные дома обеспечат теплом до конца месяца. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в Энергодаре днем поднимается примерно до +14°С и опускается до +4°С ночью.

18 октября власти Энергодара сообщали, что на высоковольтной линии за пределами города произошла авария. Почти весь город остался без света.

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