Легким движением руля

Гран-при США, завершившийся поздно ночью в воскресенье в Остине, возможно, стал определяющим этапом в борьбе за титул чемпиона мира. Выиграл гонку Шарль Леклер из Ferrari, вторым был его напарник по команде Карлос Сайнс. Но главное не это, а то, что лидер первенства Макс Ферстаппен оказался впереди своего основного преследователя Ландо Норриса. Не без помощи судей, но все же оказался. Голландец упрочил свое лидерство в первенстве и теперь почти наверняка возьмет четвертый титул подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ключевом моменте Гран-при США Макс Ферстаппен (слева) нарушал границы трассы так, что его основному конкуренту Ландо Норрису просто не оставалось на ней места

Фото: Eric Alonso / DPPI / AFP В ключевом моменте Гран-при США Макс Ферстаппен (слева) нарушал границы трассы так, что его основному конкуренту Ландо Норрису просто не оставалось на ней места

Фото: Eric Alonso / DPPI / AFP

По завершении Гран-при США, который прошел в Остине поздно ночью в воскресенье, лидер команды McLaren Ландо Норрис назвал его «отбивающим все желание» продолжать борьбу за титул. Расстройство молодого британского гонщика понять можно: в Техас он ехал с расчетом на то, что заметно сократит отставание от лидера первенства Макса Ферстаппена (до американской гонки голландец опережал Норриса на 52 очка). В итоге же Норрис вынужден мириться с увеличившимся разрывом. Вроде бы и выросшим несильно, всего на 5 очков, но одно дело отыграть 52 очка за шесть гонок, другое — 57 за оставшиеся пять. При этом если Норрису и есть кого винить в осечках, то только самого себя.

Начать с того, что Норрис запорол выступление в субботнем спринте, заняв по его итогам только третье место. Ферстаппен при этом был первым, а значит, добавил к своему преимуществу два очка.

Но это полбеды. В основной гонке Норрис стоял на старте первым, Ферстаппен — вторым. И снова гонщик McLaren продемонстрировал свое выдающееся неумение отрабатывать старты (чем-то он начинает напоминать Валттери Боттаса в годы его выступлений за Mercedes). За свою короткую пока еще карьеру Норрис семь раз стартовал с первого места (с учетом спринтов) и только однажды его сохранил после первого поворота. Американская гонка относится к тем, где он лидерство не удержал.

Прозеванный старт привел к тому, что Норрис оказался под давлением Ферстаппена и вынужден был выехать за пределы трассы. В итоге в лидеры проскочил Шарль Леклер. И надо сказать, что первый номер Ferrari провел отличную гонку — он ее уверенно выиграл. Вторым был его напарник по команде Карлос Сайнс (второй дубль Ferrari за сезон). Ничего удивительного, учитывая, что по ходу всего гоночного уикенда «Скудерия» показывала отличную скорость на дистанции.

Но важнее то, что сам Норрис откатился сразу на четвертое место. Ферстаппен же долгое время оставался вторым.

И тут уже можно только гадать, что было бы, если бы в Red Bull не случился кадровый кризис. Его квинтэссенцией стал уход конструктора Эдриана Ньюи (помимо него «конюшня» потеряла еще ряд важных специалистов). Если бы команда продолжала работать как «скачущий бык», разбирающийся в математике, что и происходило на протяжении двух предыдущих сезонов, то, может, не попалась бы под undercut (тактика проведения пит-стопа, позволяющая опередить соперника за счет более быстрого движения по трассе в момент, когда соперник еще не совершил пит-стоп и едет медленно из-за изношенных покрышек) от Сайнса, который за счет более грамотной остановки опередил Ферстаппена. Тогда, возможно, не случилось бы и битвы, ставшей, весьма вероятно, ключевой в нынешнем чемпионате. Норрис ведь настигал Ферстаппена, чей Red Bull после перехода на жесткий тип резины, как он сам говорил, «не тормозил». Он его догнал, и в итоге голландец и британец выдали отличный отрезок, фактическим победителем которого вышел Ферстаппен.

Голландец успешно отражал атаки более быстрой машины британца, что крайне непросто на открытой для обгонов трассе в Остине.

В 12-м повороте, за два с половиной круга до финиша, Норрис все-таки объехал противника. Но с нарушением. Как позже отметили стюарды, в той ситуации оба гонщика нарушали правила, выехав за пределы трассы. Но при этом Ферстаппен (он ничем не рисковал — столкновение с Норрисом и последующий сход обоих гонщиков лишь зафиксировал бы его перевес в чемпионате) просто покинул пределы трассы, а Норрис получил за счет выезда «на обочину» преимущество. Стюарды пояснили, что вообще-то за такое полагается 10 секунд штрафа, но, учитывая поведение Ферстаппена, не оставившего вариантов Норрису, они ограничились пятисекундным наказанием. В результате в итоговой классификации Ферстаппен оказался третьим, а Норрис — только четвертым. То есть отставание британца в общем зачете возросло до 57 очков.

Гран-при США — 19-й этап чемпионата мира 1 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:35.09,639. 2 (3). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 8,562. 3 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 19,412. 4 (1). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 20,354. 5 (5). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 21,921. 6 (20). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 56,295. 7 (9). Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 59,072. 8 (11). Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1.02,957. 9 (19). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, RB) — 1.10,563. 10 (15). Франко Колапинто (Аргентина, Williams) — 1.11,979. В скобках — позиция на стартовой решетке. Чемпионат пилотов 1. Ферстаппен — 354 очка. 2. Норрис — 297. 3. Леклер — 275. Пиастри — 247. 5. Сайнс — 215. 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 177. 7. Расселл — 167. 8. Перес — 150. 9. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 62. 10. Хюлькенберг — 29. Кубок конструкторов 1. McLaren — 544 очка. 2. Red Bull Racing — 504. 3. Ferrari — 496. 4. Mercedes — 344. 5. Aston Martin — 86. 6. Haas — 38. 7. Racing Bull — 36. 8. Williams — 17. 9. Alpine — 13. 10. Sauber — 0.

Потом уже Норрис высказывал своей команде, что она могла бы рекомендовать ему вернуть «незаконно» полученную позицию и попытаться снова обогнать Ферстаппена, на что время еще было. Говорил он и о том, что если бы лучше отработал на старте, то все могло сложиться иначе. «Если бы я защищался в первом повороте не как дурачок, то мы сейчас вообще об этом не говорили бы»,— констатировал Норрис.

Как бы то ни было, а после Гран-при США Норрис, как уже говорилось, отстает от Ферстаппена на 57 очков. При этом до конца чемпионата мира остается пять гонок.

Математически Ферстаппен вполне досягаем для Норриса. Ведь на кону остается еще 146 очков (по 25 за победу в основной гонке, по 8 — в двух оставшихся спринтах и по 1 — за самый быстрый круг в гонке). Если вдруг Норрис возьмет их все, то у Ферстаппена не будет шансов. Более реалистичный вариант — как-то отгрызать от отставания в среднем по 11,5 очка за гонку. Однако в такую прыть британца слабо верится.

Если посмотреть статистику Ферстаппена после Гран-при Испании (последняя выигранная голландцем гонка в сезоне), то получится, что в среднем за состоявшиеся следом девять этапов (он не выиграл ни один из них) голландец получал по 15 очков. У Норриса средний показатель за тот же отрезок — 16,33 балла. То есть если у Ферстаппена в оставшейся части сезона не случится неожиданных сходов с дистанции, то он доведет дело до завоевания четвертого подряд титула. На его успех, к слову, ставит и портал oddschecker.com, собирающий усредненные ставки букмекеров: Ферстаппен после Гран-при США, котируется с коэффициентом 1,28, Норрис — 5,0.

Александр Петров