Лидеры в одиночном плавании
Ландо Норрис уверенно выиграл Гран-при Сингапура, а Макс Ферстаппен уверенно стал вторым
Ландо Норрис с отрывом в два десятка секунд от финишировавшего вторым Макса Ферстаппена из Red Bull выиграл Гран-при Сингапура и упрочил свои позиции в борьбе за титул. От голландца гонщик McLaren теперь отстает на 52 очка за шесть гонок до завершения первенства. Впрочем, у австрийской команды еще есть шанс поправить дела: серия уходит на месячный перерыв, что даст возможность активно поработать над машиной.
Фото: Edgar Su, Reuters
Гран-при Сингапура, несмотря на красивую картинку ночного города, на фоне которого он проводится, трудно отнести к интересным этапам. Уличная трасса сконфигурирована так, что делает чудовищно трудными обгоны. Да, у нее есть своя особенность: с момента дебюта этапа в расписании в 2008 году не было ни единого случая, чтобы гонка прошла без появления на трассе машины безопасности. Особенность хорошая, ведь такие моменты привносят некий элемент неопределенности. Но в целом решающей частью Гран-при Сингапура все же остается не сама гонка, а квалификация к ней. А она, казалось, подарила вполне солидную интригу. Первое место на старте получил Ландо Норрис, второе — Макс Ферстаппен. Если помнить о выдающейся способности Норриса зевать на старте, у поклонников голландца появилась надежда на то, что действующий чемпион за счет лучшей реакции с ходу выскочит вперед и дальше уж как-нибудь отобьется от нападок претендента.
Но Норрис старт отработал великолепно. После этого никаких проблем с преследователями он не имел. Показательным получился эпизод, когда Норрис получил из боксов команду довести отрыв от Ферстаппена к пит-стопу до пяти секунд. Британец без видимых усилий за несколько кругов вдвое перевыполнил план. Потом он уже ехал, можно сказать, в одиночестве. Ехал быстро, временами даже слишком. На самом деле в паре моментов Норрису откровенно повезло. Он вполне мог все испортить. Ведь пару раз он чиркал колесами об отбойник, однажды чуть вовсе в него не улетел. Команде даже пришлось вмешиваться.
Из боксов Норриса призывали успокоиться, выпить воды и ехать надежно. К счастью для себя, он послушался и привез Ферстаппену два десятка секунд отрыва, хотя, бывало, отрывался и на полминуты.
Преимущество британца было столь велико, что, даже появись на трассе машина безопасности (а впервые в истории этапа обошлось без нее), все равно вряд ли что-то помешало бы ему одержать его третью победу в сезоне.
Сам Ферстаппен, который не знает побед уже на протяжении восьми этапов (в последний раз с ним такое случалось в 2020 году), тоже провел гонку в одиночестве. Отчасти благодаря своему темпу, отчасти вследствие поддержки, которую ему невольно оказал Льюис Хэмилтон из Mercedes. Семикратный чемпион мира шел третьим, но по темпу явно уступал машинам позади. А учитывая, что обгонять в Сингапуре чудовищно трудно, по сути, сдерживал пелотон, давая уехать и Норрису, и Ферстаппену на безопасное расстояние. Самому Хэмилтону сингапурский этап не удался. Он не только третье место не удержал (оно досталось второму номеру McLaren Оскару Пиастри), но и в топ-5 не попал. Свой вклад в борьбу за победу он тем не менее внес, дав Ферстаппену основания заявить после финиша, что все получилось лучше, чем ожидалось, и что второе место в сложившейся ситуации — хороший результат. «Хотя мы обязаны прибавить»,— констатировал он.
Необходимость прибавить для Red Bull очевидна, учитывая, что после Сингапура преимущество Ферстаппена в общем зачете ужалось до 52 очков.
Могло быть и меньше, но под занавес гонки Дэниел Риккардо из RB, фарм-команды Red Bull, переобулся на новый комплект покрышек и отобрал быстрейший круг, а с ним и бонусное очко у Норриса. До конца первенства еще шесть Гран-при. На половине из них будут проводиться еще и спринты, в которых гонщики могут заработать дополнительные очки. С учетом этого преимущество Ферстаппена выглядит весьма зыбким. Впрочем, шанс поправить положение у Red Bull еще есть. Чемпионат уходит на месячный перерыв: следующий этап состоится 20 октября в Остине. За это время команде нужно постараться вернуть своей машине прежний лоск. Иначе к потере звания обладателя Кубка конструкторов (зацепить его Red Bull в этом сезоне поможет только чудо) добавится фиаско в зачете гонщиков.
Гран-при Сингапура — 18-й этап чемпионата мира
1 (1). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:40.52,571. 2 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 20,945. 3 (5). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 41,823. 4 (4). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 1.01,040. 5 (9). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.02,430. 6 (3). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.25,248. 7 (10). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.36,039. 8 (7). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1 круг. 9 (6). Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1. 10 (13). Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов. 1. Ферстаппен — 331 очко. 2. Норрис — 279. 3. Леклер — 245. 4. Пиастри — 237. 5. Сайнс — 190. 6. Хэмилтон — 174. 7. Рассел — 155. 8. Перес — 144. 9. Алонсо — 62. 10. Хюлькенберг — 24.
Кубок конструкторов. 1. McLaren — 516 очков. 2. Red Bull — 456. 3. Ferrari — 441. 4. Mercedes — 329. 5. Aston Martin — 82. 6. Racing Bulls — 34. 7. Haas — 29. 8. Williams — 16. 9. Alpine — 13. 10. Sauber — 0.