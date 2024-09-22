Лидеры в одиночном плавании

Ландо Норрис с отрывом в два десятка секунд от финишировавшего вторым Макса Ферстаппена из Red Bull выиграл Гран-при Сингапура и упрочил свои позиции в борьбе за титул. От голландца гонщик McLaren теперь отстает на 52 очка за шесть гонок до завершения первенства. Впрочем, у австрийской команды еще есть шанс поправить дела: серия уходит на месячный перерыв, что даст возможность активно поработать над машиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su, Reuters Фото: Edgar Su, Reuters

Гран-при Сингапура, несмотря на красивую картинку ночного города, на фоне которого он проводится, трудно отнести к интересным этапам. Уличная трасса сконфигурирована так, что делает чудовищно трудными обгоны. Да, у нее есть своя особенность: с момента дебюта этапа в расписании в 2008 году не было ни единого случая, чтобы гонка прошла без появления на трассе машины безопасности. Особенность хорошая, ведь такие моменты привносят некий элемент неопределенности. Но в целом решающей частью Гран-при Сингапура все же остается не сама гонка, а квалификация к ней. А она, казалось, подарила вполне солидную интригу. Первое место на старте получил Ландо Норрис, второе — Макс Ферстаппен. Если помнить о выдающейся способности Норриса зевать на старте, у поклонников голландца появилась надежда на то, что действующий чемпион за счет лучшей реакции с ходу выскочит вперед и дальше уж как-нибудь отобьется от нападок претендента.

Но Норрис старт отработал великолепно. После этого никаких проблем с преследователями он не имел. Показательным получился эпизод, когда Норрис получил из боксов команду довести отрыв от Ферстаппена к пит-стопу до пяти секунд. Британец без видимых усилий за несколько кругов вдвое перевыполнил план. Потом он уже ехал, можно сказать, в одиночестве. Ехал быстро, временами даже слишком. На самом деле в паре моментов Норрису откровенно повезло. Он вполне мог все испортить. Ведь пару раз он чиркал колесами об отбойник, однажды чуть вовсе в него не улетел. Команде даже пришлось вмешиваться.

Из боксов Норриса призывали успокоиться, выпить воды и ехать надежно. К счастью для себя, он послушался и привез Ферстаппену два десятка секунд отрыва, хотя, бывало, отрывался и на полминуты.

Преимущество британца было столь велико, что, даже появись на трассе машина безопасности (а впервые в истории этапа обошлось без нее), все равно вряд ли что-то помешало бы ему одержать его третью победу в сезоне.

Сам Ферстаппен, который не знает побед уже на протяжении восьми этапов (в последний раз с ним такое случалось в 2020 году), тоже провел гонку в одиночестве. Отчасти благодаря своему темпу, отчасти вследствие поддержки, которую ему невольно оказал Льюис Хэмилтон из Mercedes. Семикратный чемпион мира шел третьим, но по темпу явно уступал машинам позади. А учитывая, что обгонять в Сингапуре чудовищно трудно, по сути, сдерживал пелотон, давая уехать и Норрису, и Ферстаппену на безопасное расстояние. Самому Хэмилтону сингапурский этап не удался. Он не только третье место не удержал (оно досталось второму номеру McLaren Оскару Пиастри), но и в топ-5 не попал. Свой вклад в борьбу за победу он тем не менее внес, дав Ферстаппену основания заявить после финиша, что все получилось лучше, чем ожидалось, и что второе место в сложившейся ситуации — хороший результат. «Хотя мы обязаны прибавить»,— констатировал он.

Необходимость прибавить для Red Bull очевидна, учитывая, что после Сингапура преимущество Ферстаппена в общем зачете ужалось до 52 очков.

Могло быть и меньше, но под занавес гонки Дэниел Риккардо из RB, фарм-команды Red Bull, переобулся на новый комплект покрышек и отобрал быстрейший круг, а с ним и бонусное очко у Норриса. До конца первенства еще шесть Гран-при. На половине из них будут проводиться еще и спринты, в которых гонщики могут заработать дополнительные очки. С учетом этого преимущество Ферстаппена выглядит весьма зыбким. Впрочем, шанс поправить положение у Red Bull еще есть. Чемпионат уходит на месячный перерыв: следующий этап состоится 20 октября в Остине. За это время команде нужно постараться вернуть своей машине прежний лоск. Иначе к потере звания обладателя Кубка конструкторов (зацепить его Red Bull в этом сезоне поможет только чудо) добавится фиаско в зачете гонщиков.

Александр Петров