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Британия сохранила лучшего

Наиболее успешный конструктор в истории «Формулы-1» Эдриан Ньюи перейдет в Aston Martin

Наиболее успешный конструктор в истории «Формулы-1» Эдриан Ньюи, еще в конце весны заявивший о разрыве отношений с чемпионской командой Red Bull, до конца недели может заключить контракт с Aston Martin. Ньюи в своем штате хотели видеть Ferrari, McLaren и Williams, но, как утверждает Daily Mail, их предложения не соответствовали амбициям инженера. Утверждается, что в Aston Martin ему гарантировали особый статус и зарплату в £20 млн в год.

В Aston Martin Эдриан Ньюи будет получать 20 млн фунтов в год

В Aston Martin Эдриан Ньюи будет получать 20 млн фунтов в год

Фото: Alessio Morgese / NurPhoto / Getty Images

В Aston Martin Эдриан Ньюи будет получать 20 млн фунтов в год

Фото: Alessio Morgese / NurPhoto / Getty Images

Эдриан Ньюи в ближайшее время может назвать команду, в которой продолжит карьеру. Как сообщило издание Daily Mail, господин Ньюи принял предложение босса Aston Martin канадского предпринимателя Лоуренса Стролла (его сын Лэнс Стролл является на данный момент гонщиком «конюшни») присоединиться к команде. Отметим, что господин Ньюи является самым титулованным инженером в истории «Формулы-1». На автомобилях, созданных под его руководством, гонщики трех разных команд (Williams, McLaren и Red Bull) 13 раз становились чемпионами мира. Плюс в активе команд, в которых работал Ньюи, 12 Кубков конструкторов.

Срок действия соглашения с 65-летним специалистом, которого в формульных кругах называют «человеком, который видит воздух» (по основному образованию господин Ньюи — инженер-аэродинамик), не называется.

По информации источников Daily Mail, в год Эдриан Ньюи будет получать по £20 млн ($26,2 млн). На прежнем месте работы, в Red Bull, британский инженер получал в последние годы по £15 млн ($19,6 млн).

сли данные о новой зарплате Ньюи подтвердятся, то окажется, что даже среди топовых гонщиков только трое получают больше, чем он (речь идет именно о выплатах от команд, а не об общих заработках, значительную долю которых могут обеспечивать рекламные контракты): трехкратный чемпион мира и лидер общего зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен (Red Bull), согласно информации NBC, зарабатывает $55 млн за сезон, семикратный победитель мировых первенств Льюис Хэмилтон (Mercedes) — $45 млн, а лидер Ferrari Шарль Леклер — $34 млн.

Об уходе Ньюи из Red Bull, сотрудником которой он являлся с 2006 года, было объявлено в конце апреля. Тогда в команде сообщили, что соглашение с ведущим конструктором будет расторгнуто досрочно (срок действия контракта истекал только по завершении сезона 2025 года) по обоюдному согласию, заверив, впрочем, что до конца 2024-го он в «конюшне» останется, хотя уже и не будет работать так же активно, как раньше. Причины разрыва не назывались. Но уход Ньюи случился на фоне скандала, в который был вовлечен босс Red Bull Кристиан Хорнер. В начале февраля одна из сотрудниц «быков» обвинила его в неподобающем поведении. Якобы он отправлял ей фотографии сексуального характера. Материнская структура команды — Red Bull GmbH — провела расследование с привлечением независимой структуры. По его итогам подозрения с господина Хорнера были сняты. Но, по всей видимости, история с фотографиями лишь подсветила борьбу за власть внутри Red Bull, развернувшуюся после смерти в конце 2022 года сооснователя материнской компании и вдохновителя всех спортивных проектов концерна Дитриха Матешица.

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В итоге в «конюшне» образовались два центра силы: помимо Хорнера это еще и Хельмут Марко. Формально он всего лишь консультант, но влияние имеет несоразмерное должности. Считается, что за господином Хорнером стоит контролирующий акционер Red Bull GmbH таиландский миллиардер Чалео Ювидья, за Хельмутом Марко — наследник Дитриха Матешица Марк Матешиц и исполнительный директор компании Оливер Минцлафф, курирующий в том числе автоспортивное направление. Как сообщало издание Bild, у совладельцев «конюшни» разные взгляды на то, в каком направлении она должна развиваться, что и порождает конфликты. Не исключено, что от них Эдриан Ньюи, которого знакомые с ним люди описывают как человека «старой школы» (скажем, он до сих пор чертит карандашом), не терпящего публичных скандалов, и сбежал.

После сообщения о расторжении контракта между Red Bull и Эдрианом Ньюи (примечательно, что вскоре после его отхода от ежедневной работы над машиной Макс Ферстаппен утратил гегемонию — голландец, на счету которого было семь побед в первых десяти гонках сезона, на последних пяти этапах не выиграл ни разу) выстроилась целая очередь из желающих его нанять. В качестве фаворита называлась Ferrari. «Скудерия» с 2025 года уже гарантировала себе усиление в лице Льюиса Хэмилтона, а добавка к нему Ньюи могла бы создать сильную связку. Проблема была в том, что сам Ньюи не горел желанием перебираться в Италию. К тому же Ferrari специфическая команда, работать в которой без знания итальянского языка совсем непросто. Ньюи и ранее признавался, что именно из-за нежелания менять страну не раз отвергал приглашения «красных». А в начале июля стало понятно, что вариант с Ferrari отвергнут окончательно. Известный телеведущий Джереми Кларксон, который учился с Ньюи в одной школе (они все еще сохраняют дружеские отношения), заявил, что конструктор подыскивает новый дом «в Оксфордшире, а не в Маранелло». В Оксфордшире находятся базы команд Williams, Alpine и Haas, а в соседнем Нортгемптоншире базируются Mercedes и как раз Aston Martin.

По сведениям Daily Mail, решение Эдриана Ньюи выбрать в качестве следующего места работы именно Aston Martin было обусловлено не только тем, что команда базируется в Англии.

Источник издания утверждает, что на него произвели впечатление еще два фактора: во-первых, предложенный ему боссом Aston Martin статус «свободного художника», во-вторых, техническое оснащение «конюшни». В частности, ее новая, обошедшаяся в £200 млн ($262 млн) фабрика в Сильверстоуне. Свою роль сыграло и то, что Aston Martin уже договорился с Honda о поставках силовых установок начиная с сезона 2026 года (вступит в силу новый технический регламент серии, и, как следствие, появится окно для прорывов), которые Ньюи прекрасно знает по годам работы в Red Bull. Формально «быки» сейчас используют силовые установки якобы своего производства — Red Bull Powertrains,— но это не что иное, как Honda. Еще одним фактором, склонившим чашу весов в пользу Aston Martin, утверждает собеседник Daily Mail, стало то, что команда пока еще ничего не добивалась и от нее никто ничего не ждет. То есть, если у Ньюи на новом месте все пойдет как надо, это будет в первую очередь его заслуга. Если нет, то неудачи будут списаны на то, что Aston Martin не более чем середняк.

Александр Петров

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