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Коммерсантъ FM
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Медведев рассказал, что Трамп на переговорах был «как шелковый»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве в беседе с Владимиром Путиным. По словам господина Медведева, экс-президент США на переговорах обычно был «как шелковый».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Трампа занесло. Правда ли он говорил о том, чтобы "ударить по чертовой Москве"? Конечно, нет. Он вообще как шелковый на переговорах. И на такие слова есть только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. В общем, наши отношения с ним довольно теплые»,— прокомментировал зампред Совбеза РФ в англоязычном аккаунте в соцсети X.

Дональд Трамп утверждал, что мог бы нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Когда произошел этот разговор, он не уточнил. В сентябре он сказал, что хорошо знает Владимира Путина и Владимира Зеленского и смог бы «свести их». При этом ответственность за начало конфликта он возложил на президента Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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