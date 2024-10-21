Трамп заявил, что угрожал Путину нанести удар по Москве

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сказал, что грозил Владимиру Путину ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Когда состоялась эта беседа, неизвестно, другие подробности он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci, Reuters Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci, Reuters

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы. Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора»,— привел господин Трамп свои слова на встрече с редакторами The Wall Street Journal.

Со слов господина Трампа, Владимир Путин ответил: «No way» («ни за что» или «не может быть»). «Я ответил: "Может". Я собираюсь снять эти чертовы купола прямо с твоей головы»,— заключил Дональд Трамп.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него очень хорошие отношения с господином Путиным. Он утверждал, что если бы он остался у власти, то российская военная операция на Украине не началась бы. В октябре вышла книга «Война» журналиста Боба Вудворда, в которой он написал, что господин Трамп после ухода с должности семь раз общался по телефону с президентом РФ, но в Кремле это отрицают.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на обгон».

Лаура Кеффер