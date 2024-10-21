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Сына главы Лискинского района Воронежской области отправили под домашний арест

Лискинский райсуд Воронежской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 20-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном обороте наркотиков (ч. 3 ст. 228 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). При этом следователь МВД ходатайствовал о заключении фигуранта под стражу. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном главке МВД.

Полицейские задержали подозреваемого 18 октября в лесополосе муниципалитета. Предварительно установлено, что он оборудовал 40 тайников-закладок с синтетическими наркотиками.

В полиции не раскрыли имя фигуранта, однако, по данным собственного источника «Ъ-Черноземье», речь идет о сыне главы Лискинского района Игоря Кирноса. Накануне чиновник подтвердил информацию о внимании полицейских к своему совершеннолетнему ребенку. Он также заявил, что не будет влиять на ход расследования и что личные проблемы не отразятся на его работе.

Алина Морозова

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