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Полиция задержала сына главы Лискинского района Воронежской области

Полицейские задержали сына главы Лискинского района Воронежской области Игоря Кирноса. Об этом господин Кирнос сообщил в своем Telegram-канале. Руководитель райадминистрации заверил, что не пытался влиять на ход расследования и не будет этого делать. Также он добавил, что личные проблемы не повлияют на его работу.

«Буду ждать вердикта суда: виновен или нет. Ведь любой отец, столкнувшись с подобным, до конца будет надеяться, что имеет место ошибка? Не правда ли?»— написал господин Кирнос.

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что сын чиновника мог быть задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В региональном главке МВД «Ъ-Черноземье» не подтвердили, но и не опровергли эту версию.

Накануне управление МВД по Воронежской области выпустило пресс-релиз о задержании 18 октября в лесополосе Лискинского района 20-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что он оборудовал 40 тайников-закладок с синтетическими наркотиками. В отношении жителя района возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Суд решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следователь ходатайствовал о его заключении под стражу.

Алина Морозова

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