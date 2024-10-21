МИД Индии сообщил о возвращении 85 граждан из российской армии

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что 85 граждан страны возвращены из российской армии. По его словам, они были завербованы в нее обманом. Еще около 20 индийцев предстоит вернуть.

Слова министра передает издание Prabhasakshi. Господин Мисри напомнил, что увольнение этих граждан из российской армии стало возможно после контактов Нью-Дели с Москвой. Издание отметило, что о возвращении индийцев домой сообщается в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казань на саммит БРИКС.

В марте Центральное бюро расследований Индии раскрыло преступную сеть, которая занималась вербовкой людей для участия в конфликте на Украине на стороне России. Тогда ведомство сообщало, что завербованы были 35 человек. По информации бюро, гражданам Индии обещали трудоустройство в России и обучение в университетах. В результате у них отбирали паспорта и отправляли в зону боевых действий.

В сентябре МИД Индии заявил, что из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 человек продолжали службу и участвовали в военной операции.

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