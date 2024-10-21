Песков: встреча Путина и президента ОАЭ продлилась почти до полуночи

Неформальная встреча Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что у президента РФ ожидается еще одна встреча с главой ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайяна в резиденции "Ново-Огарево"

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайяна в резиденции "Ново-Огарево"

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вчера почти до полуночи длилась неформальная встреча двух президентов в Ново-Огарево. Они в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они хотели бы обсудить. Состоялось весьма насыщенное и доверительное общение по целому кругу вопросов»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла в ответ на вопрос «Ъ FM».

Президент ОАЭ прибыл в Москву 20 октября. Официальные переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна пройдут в Кремле 21 октября, добавил Дмитрий Песков. Кремль сообщал, что президент ОАЭ на этой неделе также посетит саммит БРИКС в Казани.

Последний раз Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян посещал Россию в июне 2023 года. Тогда он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме и провел переговоры с Владимиром Путиным. В декабре прошлого года президент России также совершил визит в ОАЭ.