Президент ОАЭ прибыл с визитом в Москву

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Зайд Аль Нахайян прибыл в Москву с официальном визитом. У него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и участие в мероприятиях саммита БРИКС. Он пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы в кортеже на черном автомобиле Aurus в сопровождении мотоколонны, передает «РИА Новости». По информации издания, сегодня, 20 октября, президента ОАЭ в Ново-Огарево примет Владимир Путин, где они в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, главы государств обсудят перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы повести дня, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Последний раз президент ОАЭ посещал Россию в июне 2023 года. Тогда он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На полях форума он провел переговоры с Владимиром Путиным.