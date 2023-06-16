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Коммерсантъ FM
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Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стартовала встреча президента России Владимира Путина и главы ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна. В начале переговоров российский президент поблагодарил своего арабского коллегу за помощь при российско-украинском обмене пленными.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, связанных с обменом удерживаемых лиц, ряда других гуманитарных вопросов подобного рода. Это имеет значение для конкретных людей, а это главное. Вам большое спасибо за это»,— сказал Владимир Путин в начале встречи. В ответ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сказал, что ОАЭ готовы содействовать выполнению любых гуманитарных договоренностей, которые позволят стабилизировать обстановку в регионе.

Обмен пленными между Россией и Украиной содействие которому оказали ОАЭ, состоялся 4 февраля 2023 года. Тогда Минобороны сообщило о возвращении 63 военнослужащих, в том числе лиц «чувствительной категории». Офис президента Украины отчитался о возвращении 116 военнослужащих.

Переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна пройдут один на один. Перед началом встречи главы двух стран посетили представленные на ПМЭФ стенды ОАЭ. В ходе переговоров президенты России и ОАЭ намерены обсудить развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.

В последний раз главы государств встречались в Санкт-Петербурге осенью 2022 года в Константиновском дворце. Тогда Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности не только в регионе, но и во всем в мире.

1 марта прошлого года в ходе первого после начала боевых действий на Украине телефонного разговора Владимира Путина и Мухаммеда бен Зайда последний пообещал, что ОАЭ будут помогать искать «устойчивое политическое решение» кризиса. В последний раз об обмене пленными сообщалось 11 июня. Минобороны России заявило о возвращении 94 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в результате обмена в страну вернулись 95 украинских военных.

Милена Костерева

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