Ключевая ставка наметила повышение

Ключевая ставка вернется на уровень февраля 2022 года. А, может, даже обновит рекорд. Таким прогнозом с “Ъ FM” поделились финансовые аналитики. Заседание Центробанка запланировано на 25 октября. В прошлый раз совет директоров повысил ставку с 18% до 19%. После этого представители регулятора многократно публично говорили, что будут рассматривать очередное ужесточение. В последнем опросе экономистов, который публикует ЦБ, оценки участников рынка резко ухудшились. Они ждут, что инфляция в 2024 году превысит 7,5%. Пессимистичны и инфляционные ожидания населения.

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Есть и другие негативные факторы, рассуждает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев: «Мы не видим интриги по направлению движения ставки. Вопрос только, на сколько ее повысят. Наш базовый прогноз — до 20%. Центральный банк смотрит в основном на темпы роста кредитования и на инфляцию. С точки зрения кредитования пока нет существенного улучшения в корпоративной части. Юридические лица продолжают брать кредиты, и месяц к месяцу объем портфеля вырос на 2% до 84,2 трлн руб.

У физических лиц мы видим небольшое замедление. Особенно это заметно на портфеле ипотеки. Он вырос всего на 0,9%. С точки зрения инфляции какого-то значительного улучшения тоже нет. По итогам недели годовая инфляция была выше 8,5% — это далеко от таргета. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял о том, что регулятор все-таки преследует цель достичь инфляции около 4% в 2025 году. Для этого нужно ужесточать денежно-кредитную политику, и через год мы увидим дополнительные проинфляционные факторы в виде роста утилизационного сбора и индексации тарифов ЖКХ 11,9%.

Очень много проинфляционных факторов, поэтому базовый сценарий — это повышение ставки. Что касается инфляции, скорее всего, мы не увидим значительного замедления до конца 2024 года, и ЦБ пересмотрит этот прогноз до 8-8,25%».

Сама Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу заявила, что решение не предопределено. Прежде она призывала «не ждать, что ЦБ согласится с тем, что в стране будет повышенная инфляция». В 2024 году глава ЦБ планирует привести показатель к цели в 4%. Последний раз это удавалось в 2019 году. Консенсус прогноз не верит, что это произойдет и ожидает роста цен выше 5%.

Опубликованный проект федерального бюджета вынуждает регулятор действовать жестче, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «Мои ожидания достаточно агрессивные относительно консенсуса. Я думаю, что Центральный банк может поднять ставку на 200 или, может быть, даже на 300 базисных пунктов, учитывая те комментарии, которые были в бюллетене "О чем говорят тренды" с оценкой потенциального вклада тарифов и утилизационного сбора в динамику инфляции, плюс повышение очередное инфляционных ожиданий.

То есть если по итогам сентябрьского заседания было понятно, что повышение в октябре должно было состояться на порядка 100 базисных пунктов, то новые вводные, наверное, требуют того, чтобы Центральный банк добавил жесткости. И эта жесткость должна проявляться скорее уже не в риторике, а в реальных действиях. Мы практически ежедневно наблюдаем признаки того, что инфляционная спираль, которой опасается Центральный банк, все-таки начинает раскручиваться.

Сейчас, скорее всего, будет новый виток роста трудовых доходов населения, и здесь сценарий сохранить ставку и долго ее удерживать, скорее всего, не работает».

Центробанк рассматривал вариант повышения ставки до 20% еще на сентябрьском заседании. Последний и единственный раз она достигала таких значений 28 февраля 2022 года. Тогда регулятор в первую очередь отметил стремительное ослабление рубля, которое «приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий». В тот день доллар подорожал до рекордных 90 руб.

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Иван Якунин