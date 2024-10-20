Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на казанский саммит БРИКС по медицинским показаниям. Об этом рассказали в пресс-службе лидера государств, передает РИА Новости.

«Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния», — сообщили в пресс-службе.

Президент Бразилии примет участие в саммите онлайн по видеоконференции.

По информации новостного портала G1, Лула да Силва получил дома травму затылка. Медики рекомендовали лидеру Бразилии не путешествовать на дальние расстояния. Сообщается, что травма не опасна для здоровья президента.

Диана Соловьёва