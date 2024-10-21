«Хамас» попытается скрыть личность преемника Яхьи Синвара. Такие меры помогут обезопасить нового главу движения, пишут арабские СМИ. Впрочем, они перечисляют пять имен возможных кандидатов. Среди них есть высокопоставленные члены политбюро и председатель совещательного Совета шуры. Яхья Синвар убит 18 октября. Его предшественником был Исмаил Хания, которого ликвидировали в июле 2024 года. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, станет ли Израиль пользоваться ситуацией для завершения острой фазы конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ликвидация Яхьи Синвара произошла как-то до неприличия буднично: дежурная зачистка какого-то дома в Рафахе и фотография убитого боевика, подозрительно похожего на лидера «Хамаса». Подтверждения долго ждать не пришлось. В свое время Синвар много лет провел в израильской тюрьме, и поэтому образцы его ДНК есть у ЦАХАЛа в изобилии.

Да, исламисты в Газе остались без лидера, но, что с этим делать, в Израиле, похоже, не очень пока понимают. Главная интрига состоит в том, удастся ли эту тактическую удачу развить в стратегический успех. Сможет ли правительство Биньямина Нетаньяху использовать смерть Синвара для освобождения заложников, завершения боевых действий в Газе и начала того самого «дня после»?

Казалось бы, все составляющие есть в ассортименте: труп главного врага — зримая и понятная картина победы, да и армия еще несколько недель назад заявила, что основной фронт работ по борьбе с «Хамасом» выполнен. А еще конец войны в Газе — тот самый необходимый триггер для прекращения боевых действий в Ливане.

Со всех сторон сплошные плюсы. Дело за малым — убедить оставшихся боевиков сложить оружие и выдать заложников. Но, с другой стороны, и Израилю нужно уже как-то определяться и начинать предметный диалог о том, кто будет управлять и заниматься восстановлением сектора.

Американцы настойчиво предлагают вариант с международными силами из умеренных арабских стран и неким форматом палестинского самоуправления.

Иерусалим же продолжает настаивать на том, что это самоуправление не должно быть аффилированным с Палестинской автономией, а еще не может быть и речи о провозглашении приверженности принципу «двух государств». Последний момент, хотя бы в обтекаемой форме, — принципиальное требование Саудовской Аравии и ОАЭ, которые готовы взять на себя финансовую сторону процесса.

Но сначала нужно решить проблему заложников. Сразу после известия о смерти Синвара появились сообщения, что Иерусалим планирует предложить круглую сумму наличными и даже гражданство третьей страны с переездом туда тем, кто выдаст заложников. На это даже намекнул в своем выступлении Нетаньяху, но никаких предметных действий не последовало.

Возможно, причина в том, что израильский лидер опять упирается в своих крайне правых союзников по коалиции, которые не приемлют остановки войны и продолжают мечтать о возвращении в Газу еврейских поселений. Но есть и другая причина. Израиль все еще не отреагировал на иранскую атаку. Гипотетически ответ может еще раз смешать все карты и поставить регион перед угрозой большой войны.

Тем более в ночь на 19 октября беспилотник «Хезболлы» прорвал израильские ПВО и достиг резиденции премьер-министра на севере страны. Нетаньяху в тот момент там не было, но в окружении премьер-министра заявили, что расценивают этот инцидент как покушение на главу государства и возлагают ответственность не только на ливанских шиитов, но и на Тегеран. На израильском телевидении теперь открыто говорят, что раз Ирану можно покушаться на Биби, то и Али Хаменеи легитимная цель. А если так, то боюсь, что ликвидация Синвара может остаться лишь малозначимым эпизодом в бесконечном ближневосточном «око за око».

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