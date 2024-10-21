«Ликвидация Яхьи Синвара произошла как-то до неприличия буднично»
Михаил Гуревич — о перспективах завершения конфликта на Ближнем Востоке
«Хамас» попытается скрыть личность преемника Яхьи Синвара. Такие меры помогут обезопасить нового главу движения, пишут арабские СМИ. Впрочем, они перечисляют пять имен возможных кандидатов. Среди них есть высокопоставленные члены политбюро и председатель совещательного Совета шуры. Яхья Синвар убит 18 октября. Его предшественником был Исмаил Хания, которого ликвидировали в июле 2024 года. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, станет ли Израиль пользоваться ситуацией для завершения острой фазы конфликта.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ликвидация Яхьи Синвара произошла как-то до неприличия буднично: дежурная зачистка какого-то дома в Рафахе и фотография убитого боевика, подозрительно похожего на лидера «Хамаса». Подтверждения долго ждать не пришлось. В свое время Синвар много лет провел в израильской тюрьме, и поэтому образцы его ДНК есть у ЦАХАЛа в изобилии.
Да, исламисты в Газе остались без лидера, но, что с этим делать, в Израиле, похоже, не очень пока понимают. Главная интрига состоит в том, удастся ли эту тактическую удачу развить в стратегический успех. Сможет ли правительство Биньямина Нетаньяху использовать смерть Синвара для освобождения заложников, завершения боевых действий в Газе и начала того самого «дня после»?
Казалось бы, все составляющие есть в ассортименте: труп главного врага — зримая и понятная картина победы, да и армия еще несколько недель назад заявила, что основной фронт работ по борьбе с «Хамасом» выполнен. А еще конец войны в Газе — тот самый необходимый триггер для прекращения боевых действий в Ливане.
Со всех сторон сплошные плюсы. Дело за малым — убедить оставшихся боевиков сложить оружие и выдать заложников. Но, с другой стороны, и Израилю нужно уже как-то определяться и начинать предметный диалог о том, кто будет управлять и заниматься восстановлением сектора.
Американцы настойчиво предлагают вариант с международными силами из умеренных арабских стран и неким форматом палестинского самоуправления.
Иерусалим же продолжает настаивать на том, что это самоуправление не должно быть аффилированным с Палестинской автономией, а еще не может быть и речи о провозглашении приверженности принципу «двух государств». Последний момент, хотя бы в обтекаемой форме, — принципиальное требование Саудовской Аравии и ОАЭ, которые готовы взять на себя финансовую сторону процесса.
Но сначала нужно решить проблему заложников. Сразу после известия о смерти Синвара появились сообщения, что Иерусалим планирует предложить круглую сумму наличными и даже гражданство третьей страны с переездом туда тем, кто выдаст заложников. На это даже намекнул в своем выступлении Нетаньяху, но никаких предметных действий не последовало.
Возможно, причина в том, что израильский лидер опять упирается в своих крайне правых союзников по коалиции, которые не приемлют остановки войны и продолжают мечтать о возвращении в Газу еврейских поселений. Но есть и другая причина. Израиль все еще не отреагировал на иранскую атаку. Гипотетически ответ может еще раз смешать все карты и поставить регион перед угрозой большой войны.
Тем более в ночь на 19 октября беспилотник «Хезболлы» прорвал израильские ПВО и достиг резиденции премьер-министра на севере страны. Нетаньяху в тот момент там не было, но в окружении премьер-министра заявили, что расценивают этот инцидент как покушение на главу государства и возлагают ответственность не только на ливанских шиитов, но и на Тегеран. На израильском телевидении теперь открыто говорят, что раз Ирану можно покушаться на Биби, то и Али Хаменеи легитимная цель. А если так, то боюсь, что ликвидация Синвара может остаться лишь малозначимым эпизодом в бесконечном ближневосточном «око за око».
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