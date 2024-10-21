Аренда стоит особняком

Объем предложения на рынке аренды элитных особняков в Подмосковье за три первых квартала 2024 года снизился почти на треть. Несмотря на сохраняющийся спрос, вовлекать дорогие объекты в арендный бизнес для собственников становится все менее выгодно: расходы на эксплуатацию превышают доходы от сдачи. Владельцы чаще живут в домах самостоятельно либо оставляют их пустыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам января—сентября 2024 года объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды Подмосковья, стоимостью от 400 тыс. руб. в месяц, снизился на 28% год к году, а спрос — всего на 5%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Средняя ставка аренды в сегменте, по данным аналитиков, составила 1,4 млн руб., сократившись на 3,5% год к году из-за изменения структуры предложения. Основное предложение аренды дорогих коттеджей — 51% объектов — сосредоточено на Рублево-Успенском направлении, еще 37% — на Новорижском шоссе, по 7% — на Киевском и Минском шоссе, еще 3% — в районе Сколково, уточняют в NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ранее владельцы дорогих загородных домов активнее сдавали в аренду свою недвижимость из-за частых деловых или туристических поездок за границу, отмечает директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. Сейчас собственники проживают в них сами. В том числе и по этой причине в этом сегменте фиксируется дефицит качественных лотов, добавляет основатель Kalinka Екатерина Румянцева. Кроме того, добавляет директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова, большая часть дорогих коттеджей и особняков уже сдана. Аренда элитного жилья в Подмосковье всегда долгосрочная, занятые объекты редко оперативно возвращаются на рынок, поясняет владелец агентства Nika Estate Виктор Садыгов.

На снижение объема экспозиции на рынке высокобюджетной загородной аренды повлияло и сокращение объемов ввода, отмечает гендиректор BN Group Ольга Иванова.

По ее подсчетам, в первой половине 2024 года элитных объектов в Подмосковье сдано на 17% меньше, чем годом ранее. Это связано с отсутствием системных застройщиков на загородном рынке высокого ценового сегмента, поясняет господин Садыгов. Из-за растущей ключевой ставки ЦБ (сейчас она составляет 19%) многие существующие девелоперы, по его словам, отказались от планов по реализации новых объектов.

Для владельцев дорогих загородных домов арендный бизнес становится все менее привлекательным, поясняет Татьяна Алексеева. По ее словам, собственники опасаются высоких эксплуатационных затрат и рисков утраты имущества. По этим причинам, добавляет Виктор Садыгов, многие предпочитают не сдавать дома в аренду, даже если они пустуют. Владельцы дорогой недвижимости в большинстве случаев не хотят самостоятельно заниматься сдачей в аренду своих объектов, отмечает гендиректор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.

Даже растущая ставка аренды не привлекает владельцев элитной недвижимости, отмечает замруководителя загородного департамента Whitewill Дмитрий Шилин.

Сейчас сдать сопоставимый объект можно дороже на 40%, чем еще в начале этого года, подсчитала Анна Раджабова. Но рост ставок все равно не обеспечивает владельцам дорогих домов, учитывая высокие затраты на их строительство, оптимальную доходность, добавляет гендиректор «Intermark Аренда» Елена Куликова.

В будущем спрос на загородную недвижимость и ее аренду останется таким же высоким, прогнозирует Дмитрий Шилин, в то время как предложение, отмечает Татьяна Алексеева, продолжит тенденцию к снижению. Но формат сдачи таких объектов не исчезнет полностью, есть небольшое количество частных инвесторов, которые строят дома под аренду, говорит Виктор Садыгов.

София Мешкова