Слово уступило делу

Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал статистику за первое полугодие 2024 года. “Ъ” проанализировал данные о приговорах по статьям, появившимся в Уголовном кодексе (УК) после начала СВО, и выяснил, что они подтверждают ранее обозначившийся тренд: рост числа наказанных за публичные «антигосударственные» высказывания замедлился. Зато чаще стали выносить приговоры по «старым» статьям о госизмене, шпионаже и финансировании экстремизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК) в первом полугодии 2024 года осуждены 29 человек — почти вдвое больше, чем годом ранее (15 приговоров, а за весь 2023-й — 50). Но эта статья предполагает административную преюдицию (уголовное наказание наступает, если нарушитель в течение года до этого уже был наказан по аналогичной ст. 20.3.3 КоАП), а число таких административных протоколов сокращается второй год. За первое полугодие 2024 года суды рассмотрели 1210 протоколов и привлекли к ответственности 980 человек и два юрлица. Для сравнения — в первом полугодии 2023-го зафиксировано 1690 протоколов и 1308 наказанных, в первом полугодии 2022-го — соответственно 2953 протокола и 2505 привлеченных к ответственности.

Более быстрыми темпами росло число наказанных по ст. 282.4 УК, которая преследует за демонстрацию нацистской символики: в первом полугодии 2024-го насчитывалось 53 осужденных по ней, а за весь прошлый год — 40.

Продолжает сокращаться количество осужденных за призывы к изменению конституционного строя (ст. 280 УК): в первом полугодии 2024 года по ней вынесли 125 приговоров — меньше, чем за аналогичный период 2023 (149) и 2022 годов (161).

За распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК) в первом полугодии 2024 года осудили 23 человека. Это чуть больше, чем за аналогичный период 2023 года (21 приговор).

За финансирование экстремизма в первом полугодии осудили больше людей, чем за весь прошлый год (32 против 26). Чаще сажают и за оправдание терроризма (ст. 205.2 УК): 182 приговора в первом полугодии 2024 года по сравнению со 167 за аналогичный период 2023 года.

Самый активный рост зафиксирован по статье о госизмене (ст. 275 УК): в 2024 году за это осудили 55 человек, а за первое полугодие 2023-го — 15 (за весь 2023 год — 40).

По данным “Ъ”, такой рост связан с тем, что по делам о преступлениях террористической направленности, связанным с Украиной, россиянам часто вменяется и госизмена.

Заработала в этом году и новая ст. 281.1 УК (содействие диверсионной деятельности): по ней вынесен первый и пока единственный приговор. При этом за «обычную» диверсию в первом полугодии осуждены 15 человек (за весь предыдущий год — 12), а за шпионаж — 18 (в два раза больше, чем за весь 2023 год).

Рост приговоров по специфическим составам «военного времени» вполне логичен в условиях СВО, поясняет адвокат Дмитрий Аграновский. Также объяснимо и сокращение числа протоколов о дискредитации армии и снижение темпов роста уголовных дел о фейках: новые законы наконец начали работать на упреждение, и «люди начинают понимать, что можно писать, а что нет», добавляет эксперт.

Анастасия Корня