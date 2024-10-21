Артем Жога нашел своих среди чужих

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на прошлой неделе нанес визит в Тюменскую область. Это был четвертый из шести регионов округа, где он побывал после назначения на новый пост 2 октября. По итогам «обязательной программы», в которую входило посещение оборонных предприятий, выходец из Донбасса сообщил, что УрФО уже стал для него «вторым домом». По словам источника “Ъ”, полпред стремится выстроить «благожелательные отношения» с главами подшефных регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред президента в УрФО Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Полпред президента в УрФО Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В УрФО входят шесть регионов: Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Их суммарная площадь составляет 1818,49 тыс. кв. км (10,62% площади РФ). По данным сайта уральского полпредства, на начало 2024 года в регионах УрФО проживали 12,2 млн человек.

Тюменскую область, которую в 2005–2018 годах возглавлял предыдущий полпред президента в УрФО Владимир Якушев, Артем Жога посетил 18 октября. Первым пунктом программы стал визит в президентское кадетское училище, где курсанты показали гостю беспилотные летательные аппараты и миноискатели собственной разработки. «Желаю вам, чтобы знания и навыки, которые вы получите, вы применяли в мирной жизни — для созидательного труда»,— сказал бывший командир батальона «Спарта», после чего исполнил с курсантами песню «Комбат» группы «Любэ».

На встрече с губернатором Александром Моором полпред похвалил успешную реализацию в регионе проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства и призвал продолжить работу над задачами, связанными с СВО.

После этого Артем Жога вручил благодарности работникам местных предприятий, а 23-летнему участнику боевых действий, потерявшему обе ноги после ранения, выдал ключи от автомобиля. Заключительным мероприятием визита стало посещение Тобольска и единственного за Уралом белокаменного кремля. «Открыл для себя много нового об истории освоения и управления Сибирью,— отчитался полпред в своем Telegram-канале.— Узнал об оригинальном рецепте варки пельменей в самоварах и приготовлении сбитня. Пригодится».

Тюменская область стала четвертым регионом УрФО, с которым Артем Жога успел ознакомиться после назначения на новый пост. Начал он со Свердловской области, где базируется руководство УрФО: 5 октября полпред совершил неофициальный обход Екатеринбурга, посетив смотровую площадку на 54-м этаже бизнес-центра «Высоцкий», храм Спаса-на-Крови, переход имени Виктора Цоя и парк «Каменные палатки». Спустя несколько дней господин Жога приехал в Нижний Тагил на Уралвагонзавод, где до 2012 года трудился еще один его предшественник на посту полпреда (2012–2018) Игорь Холманских, и напомнил рабочим, что «десять лет находился в тех местах, где активно применяется продукция предприятия»: «На фронте без уральских танков не обходится ни один штурм. Я видел, как эти бронемашины, рожденные в Нижнем Тагиле, творили чудеса на поле боя». В какой-то момент полпред даже забрался на танк, чтобы попозировать фотографам вместе с рабочими. А позже объяснил в своем канале: «Я, как ребенок, мальчишка, заглядывал везде, потому что я видел танки только в целом состоянии или после того, как мои ребята, сослуживцы, уничтожали технику противника, а я здесь наблюдал за ее рождением».

По схожей схеме проходили и два других визита.

В Челябинской области Артем Жога встретился с губернатором Алексеем Текслером, попросив его обратить особое внимание на поддержку военнослужащих и привлечение кадров в оборонку, и съездил на Челябинский тракторный завод, который занимается производством дизельных двигателей для бронетанковой техники. А в Курганской области полпред посетил Курганмашзавод, где выпускаются боевые машины пехоты, и снова вспомнил о своем фронтовом опыте: «Как человек, который своими глазами видел, как эти машины ведут себя в зоне боевых действий, могу сказать, что они стали не только средством доставки, но и полноценным штурмовым орудием». В беседе с главой региона Вадимом Шумковым господин Жога больше говорил о мирных задачах вроде развития ЖКХ, здравоохранения, экологии и социальной сферы, пообещав «держать руку на пульсе» вместе с губернатором.

Для знакомства со всеми подшефными регионами Артему Жоге осталось посетить два автономных округа, но оценку увиденному он уже дал, заявив, что считает УрФО «своим вторым домом»: «Отмечаю гостеприимство, с которым меня встречают на Урале. Первые впечатления — это восторг. От людей, с которыми я знакомлюсь, от их работы и того вклада, который они делают в развитие нашей страны». Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией в полпредстве, господин Жога «очень хорошо понимает, что он человек тут новый», и старается выстроить «благожелательные отношения» со всеми уральскими главами.

Василий Алексеев, Екатеринбург