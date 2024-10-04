Здесь вам не равнина — здесь Жога иной

Первый вице-спикер Совета федерации (СФ) Владимир Якушев, ранее занимавший должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), представил губернаторам своего сменщика — председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу. Господин Якушев не исключил возникновение сложностей в работе своего преемника, однако заверил, что его опыт «вполне позволяет ему возглавить полпредство. Господин Жога заявил о готовности «найти общий язык» с главами регионов и планах посетить все субъекты УрФО в ближайшее время. И сразу приступил к выполнению обещания: после встречи он отправился в поездку с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгению Куйвашеву (слева) тоже есть что рассказать Артему Жоге (в центре), ведь когда-то и он был полпредом УрФО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгению Куйвашеву (слева) тоже есть что рассказать Артему Жоге (в центре), ведь когда-то и он был полпредом УрФО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Церемония представления нового полпреда президента Артема Жоги прошла в здании уральского полпредства в Екатеринбурге. На нее съехались свыше 60 представителей силового блока и территориальных управлений федеральных ведомств. При появлении бывшего полпреда и шести глав регионов УрФО собравшиеся встали, после чего и началась церемония.

Уральский федеральный округ включает в себя шесть субъектов: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Общая площадь субъектов составляет 1818,49 тыс. кв. км. (10,62% площади РФ). По данным сайта полпредства, на начало 2024 года в регионах УрФО проживали 12,2 млн человек.

Владимир Якушев отметил, что перед округом стоят задачи по решению проблем, связанных со специальной военной операцией (СВО) и увеличением объемов выпускаемой продукции для нужд фронта. Он заверил, что у округа есть все предпосылки для дальнейшего развития. «Люди здесь надежные, серьезные, все, что касается правоохранительного блока, здесь профессиональные люди на своих постах, и те задачи, которые стояли всегда перед силовым блоком УрФО — проведение мобилизации, политических мероприятий, связанных с выборами разных уровней,— всегда проходили на высоком организационном уровне»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Артем Жога — уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта». В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ДНР от «Единой России», занял пост спикера. В декабре 2023 года на церемонии награждения Героев России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Артем Жога имеет звание полковника, Герой ДНР, награжден орденом Мужества, другими орденами и медалями.

Артем Жога отметил, что намерен посетить все регионы собравшихся губернаторов. «Задачи, поставленные президентом, будем детально обсуждать с губернаторами, уверен, что мы сработаемся, найдем общий язык. У нас всех одна цель — наша общая победа, и для этой цели мы приложим максимальные усилия и будем работать»,— заключил полпред.

Завершив выступление, господин Жога пригласил журналистов на пресс-подход, а губернаторов и Владимира Якушева — на общую фотосессию.

В ходе общения с журналистами господин Якушев подчеркнул, что опыт Артема Жоги «вполне позволяет ему возглавить полпредство».

Первый вице-спикер СФ, впрочем, не исключил, что у его сменщика могут возникать случаи, когда «очень много работаешь, ведешь какое-то направление или мероприятие, в конце небольшой сбой и что-то не получается». «В этом плане хочу пожелать только удачи, все остальное у него точно получится, и чтобы больше было других случаев, когда иногда ничего не делаешь, а у тебя бац — и все получилось»,— сказал Владимир Якушев.

Журналист «Соловьев Live» поинтересовался у господина Жоги, не чувствует ли он «диссонанса», когда видит людей «на чиле, на расслабоне» в региональных столицах в период проведения СВО. Артем Жога подчеркнул, что «ребята на фронте защищают гражданское население для того, чтобы они жили своей жизнью», и выступил против ограничения празднований.

Полпред напомнил, что в 2014 году ряд представителей общественности возмущались работой кафе в центре Донецка, когда «мы были на фронте, воевали». «Те, кто сейчас сидит в кафе, празднует дни рождения, они также работают на заводах, предприятиях, плетут сети, дети в школах пишут письма нашим парням на фронт. Это своеобразный вклад. Мы и воюем сейчас, чтобы люди жили хорошей, нормальной гражданской жизнью»,— сказал Артем Жога.

После торжественной церемонии господин Жога приступил к изучению УрФО со Свердловской области. Он и губернатор региона Евгений Куйвашев отправились на строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild.

Перед ней полпреду показали кампус Уральского федерального университета и дворец водных видов спорта. Встретившись со студентами, Артем Жога не стал скрывать эмоций: «Площадка у вас здесь, прям аж хочется еще пойти учиться».

На пленарном заседании международного строительного чемпионата Артем Жога расположился между министрами местного самоуправления и общественных работ Зимбабве Хоном Даниэлем Гарве и строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Последний поздравил господина Жогу с назначением и добавил, что ведомство «плотно взаимодействовало с командой ДНР.

Артем Жога заметил, что государству предстоит восстановить «освобождающиеся населенные пункты», которые разрушены более чем на 50%. «Думаю, благодаря таким предприятиям (представленным на 100+ TechnoBuild.— “Ъ”) будут разрабатываться решения вопросов, которые можно опробовать на восстановлении наших городов и поселений»,— сказал он.

После пленарного заседания Артем Жога завершил участие в публичных мероприятиях 4 октября. В полпредстве журналистов попросили повременить с вопросами к господину Жоге. «Ему нужно немного вникнуть, прилетел в час ночи человек, пока ему тяжело сориентироваться, он первый раз в Екатеринбурге»,— отметили в аппарате.

Василий Алексеев, Екатеринбург