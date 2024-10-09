Объем экспорта США в августе стал рекордным

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% к июльскому показателю и составил $70,4 млрд, следует из данных Бюро экономического анализа Министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали снижения дефицита до $70,6 млрд после $78,9 млрд в июле (максимума с середины 2022 года). В торговле товарами дефицит в августе снизился на $8,4 млрд, до $94,9 млрд, профицит в услугах увеличился на $0,1 млрд, до $24,4 млрд.

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Объем экспорта США в августе вырос на 2% и достиг рекордных $271,8 млрд (см. график). В том числе поставки товаров увеличились на 2,5%, до $179,4 млрд, это максимум с сентября 2022 года. Расширение фиксировалось в экспорте гражданских самолетов, телекоммуникационного оборудования и автомобилей. Экспорт услуг на фоне роста туризма увеличился на $0,9 млрд и составил $92,4 млрд.

Импорт США из-за снижения цен на нефть сократился в августе на 0,9%, до $342,2 млрд. Импорт товаров снизился на 1,4%, до $274,3 млрд, услуг — вырос до максимальных за все время наблюдений $67,9 млрд из-за роста цен на путешествия.

Из страновой разбивки следует, что на $2,6 млрд в августе сократился дефицит в торговле США с Китаем: показатель составил $24,7 млрд. Экспорт вырос на $1,1 млрд, до $12,6 млрд, импорт снизился на $1,5 млрд, до $37,3 млрд. Отметим, что объем двусторонних поставок остается на высоком уровне. Для сравнения: в августе 2023 года американский экспорт в КНР оценивался в $10,9 млрд, импорт — в $33,7 млрд.

Рост торговли с Китаем в годовом выражении связан, впрочем, не с улучшением торговых отношений с этой страной, а с попыткой расширить поставки перед введением новых ограничений. Влияние ограничительных мер может отразиться уже в октябрьской торговой статистике: напомним, в конце сентября американские власти, как и ожидалось (см. “Ъ” от 5 сентября), повысили пошлины на некоторые китайские товары, в том числе на электромобили (с 25% до 100%), на аккумуляторы для них (с 7,5% до 25%), а также на солнечные батареи (с 25% до 50%). В ответ КНР также может ввести ограничительные меры — они, как стало известно вчера, уже разрабатываются в отношении Европейского союза и в перспективе могут затронуть также и американские компании.

Кристина Боровикова