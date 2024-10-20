В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг «Грузия выбирает Евросоюз»

Грузинские неправительственные организации проводят в Тбилиси многотысячный митинг против правящей партии «Грузинская мечта» перед началом парламентских выборов 26 октября. По данным AFP, в демонстрации под лозунгом «Грузия выбирает Евросоюз» участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Организаторами митинга выступили НПО «Европейская орбита Грузии» и коалиция «Мой голос в ЕС». Сообщается, всего в городе собралось пять колонн протестующих, которые потом выдвинулись к центральной площади Свободы. По данным ТАСС, на улицах, где идут граждане, перекрыто автомобильное движение, правоохранители сопровождают протестующих, о столкновениях с правоохранителями не сообщалось.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. На выборы зарегистрировано 27 партий, включая правящую сейчас «Грузинскую мечту». Для попадания в парламент партиям потребуется набрать не менее 5% голосов избирателей. Основным конкурентом «Грузинской мечты» считается партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», занимающая проевропейский курс.

Евросовет 17 октября обвинил власти Грузии в противоречии европейским ценностям и принципам, а также приостановил интеграцию страны в блок. Причиной для такого решения послужило принятие в Грузии закона об иноагентах и запрета пропаганды ЛГБТ (в России это движение признано экстремистским и запрещено). Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил решение Евросовета и назвал его необъективным.

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