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Коммерсантъ FM
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В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг «Грузия выбирает Евросоюз»

Грузинские неправительственные организации проводят в Тбилиси многотысячный митинг против правящей партии «Грузинская мечта» перед началом парламентских выборов 26 октября. По данным AFP, в демонстрации под лозунгом «Грузия выбирает Евросоюз» участвует президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Участники акции во время шествия по улицам города

Участники акции во время шествия по улицам города

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Всего в городе собралось пять колонн, которые потом выдвинулись к центральной площади Свободы

Всего в городе собралось пять колонн, которые потом выдвинулись к центральной площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники с баннерами партии «Грузинская мечта» во время акции

Участники с баннерами партии «Грузинская мечта» во время акции

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе (в центре)

Депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Шествие по улицам Тбилиси

Шествие по улицам Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Акция на Площади Свободы

Акция на Площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оперный певец Паата Бурчуладзе выступает на митинге

Оперный певец Паата Бурчуладзе выступает на митинге

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции в Тбилиси

Участники акции в Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

На улицах, где шли участники акции, было перекрыто автомобильное движение

На улицах, где шли участники акции, было перекрыто автомобильное движение

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Фолк-джазовая певица Нино Катамадзе

Фолк-джазовая певица Нино Катамадзе

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

О столкновениях участников акции с правоохранителями не сообщалось

О столкновениях участников акции с правоохранителями не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

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Участники акции во время шествия по улицам города

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Всего в городе собралось пять колонн, которые потом выдвинулись к центральной площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники с баннерами партии «Грузинская мечта» во время акции

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Шествие по улицам Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Акция на Площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оперный певец Паата Бурчуладзе выступает на митинге

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции в Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

На улицах, где шли участники акции, было перекрыто автомобильное движение

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Фолк-джазовая певица Нино Катамадзе

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

О столкновениях участников акции с правоохранителями не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Организаторами митинга выступили НПО «Европейская орбита Грузии» и коалиция «Мой голос в ЕС». Сообщается, всего в городе собралось пять колонн протестующих, которые потом выдвинулись к центральной площади Свободы. По данным ТАСС, на улицах, где идут граждане, перекрыто автомобильное движение, правоохранители сопровождают протестующих, о столкновениях с правоохранителями не сообщалось.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. На выборы зарегистрировано 27 партий, включая правящую сейчас «Грузинскую мечту». Для попадания в парламент партиям потребуется набрать не менее 5% голосов избирателей. Основным конкурентом «Грузинской мечты» считается партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», занимающая проевропейский курс.

Евросовет 17 октября обвинил власти Грузии в противоречии европейским ценностям и принципам, а также приостановил интеграцию страны в блок. Причиной для такого решения послужило принятие в Грузии закона об иноагентах и запрета пропаганды ЛГБТ (в России это движение признано экстремистским и запрещено). Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил решение Евросовета и назвал его необъективным.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Запада с Грузией диалог не клеится».

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