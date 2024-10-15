У Запада с Грузией диалог не клеится

За полторы недели до парламентских выборов в Грузии Запад продолжает посылать Тбилиси ясные сигналы: восстановление прежних дружественных отношений будет возможно только в случае смены власти в республике. Очередным проявлением такой политики стало решение Лондона заморозить так называемый Уордропский диалог с Грузией — формат политических консультаций на министерском уровне, созданный десять лет назад, а также отменить переговоры в сфере обороны и приостановить сотрудничество в области кибербезопасности. Из Брюсселя Грузии грозят новыми санкциями и потерей безвизового режима с ЕС. В Тбилиси все это оценивают как грубое вмешательство во внутренние дела страны накануне выборов. Тем временем Россия, демонстрируя свою благосклонность к нынешней власти в Грузии, на днях облегчила визовый режим для грузинских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О решениях британского правительства сообщил во вторник в интервью информагентству «Интерпрессньюс» посол Соединенного Королевства в Грузии Гаррет Уорд. Во-первых, замораживается «Уордропский диалог» (назван так в честь посла в Грузинской Демократической Республике 1918–1921 годов Джона Уордропа и его сестры Марджори, которые перевели на английский поэму Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре»). Этому формату политических консультаций на уровне министров было десять лет. Во-вторых, отменены переговоры на высоком уровне между военными двух стран. В-третьих, приостановлено действие программы сотрудничества в области кибербезопасности.

Британский дипломат дал понять, что Великобритания тем самым солидаризовалась с позицией ЕС и США по поводу «недемократической траектории действий» правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) — в частности, принятия законов об иноагентах и о защите «семейных ценностей».

В этом же ряду были упомянуты и неоднократные высказывания грузинского руководства о том, что Запад стремится «открыть на Кавказе второй фронт против России». «Мы были обеспокоены, когда парламент принял закон, ограничивающий деятельность гражданского общества. Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали распространять теории заговора и высказывать предположения о том, что западные партнеры подрывают Грузию»,— сказал Гаррет Уорд.

Он добавил, что «был шокирован» обещанием почетного председателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили сразу после выборов 26 октября запретить главную оппозиционную силу страны — партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

Лидеры ГМ в ответ обвинили Лондон в попытке повлиять на волеизъявление граждан.

«Почему вспомнили об "Уордропском формате" лишь за несколько дней до выборов? Это ведь грубое вмешательство во внутренние дела и выборы!» — заявил на брифинге депутат Арчил Гордуладзе, обозначая реакцию высшего руководства страны.

Тем временем другой депутат — Ираклий Кирцхалия — прокомментировал в том же духе еще более резкое заявление, с которым выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Правящая партия, их недавние действия, заявления и предвыборные обещания отдаляют страну (Грузию.— “Ъ”) от европейского пути и ведут к авторитаризму»,— отметил господин Боррель. «Он присоединился к лоббистам партии Саакашвили»,— прокомментировал это заявление европейского чиновника Ираклий Кирцхалия.

Во вторник неназванный информированный источник в Брюсселе рассказал журналистам, что лидеры стран ЕС на саммите 17–18 октября намерены обсудить дальнейшие меры в отношении Грузии.

«Нам необходимо выработать единую позицию»,— отметил он.

Ранее Жозеп Боррель и другие европейские лидеры давали понять, что в случае сохранения у власти по результатам выборов партии Бидзины Иванишвили грузинские граждане могут лишиться безвизового режима с государствами Шенгенского соглашения. И это скажется не только на тех, кто хотел бы посетить ЕС с туристическими целями. По данным грузинских НКО, с момента введения безвизового режима весной 2017 года 250 тыс. грузин (8% трудоспособного населения) нашли работу в ЕС, изначально уехав туда в качестве туристов.

Решение об отмене безвизового режима — если в итоге будет принято — продолжит целую серию мер, которые уже приняли страны Запада. Так, США ранее прекратили финансовую поддержку Грузии, отменили военные учения, проводившиеся с 2016 года, ввели визовые и финансовые ограничения против десятков грузинских чиновников, депутатов, судей и силовиков.

А в сентябре президент США Джо Байден аннулировал приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на ежегодный прием для глав делегаций, участвовавших в сессии Генассамблеи ООН.

Посол США в Тбилиси Робин Данниган объяснила это тем, что в Вашингтоне «восприняли как угрозу» заявление премьера Кобахидзе о приближении США к «красным линиям» (эти слова прозвучали после введения санкций против командира спецназа МВД Звиада Харазишвили и его заместителя Милера Лагазаури).

«Мы видим неприкрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании»,— прокомментировал во вторник развитие событий пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И добавил: Россия, в отличие от Запада, во внутренние дела Грузии не вмешивается.

Между тем на фоне все более растущего давления Запада Москва на днях предложила грузинским гражданам «пряник» в виде облегчения визового режима.

10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Теперь такой режим распространяется на грузин, «въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».

Как все эти разнонаправленные меры, принятые Западом и Россией, повлияют на настроения граждан, станет понятно вечером 26 октября. Пока, согласно всем опросам, ЕНД Михаила Саакашвили совокупно с тремя другими оппозиционными объединениями опережает ГМ Бидзины Иванишвили. Но социологи указывают на слишком высокий процент неопределившихся либо не желающих раскрывать свои предпочтения (совокупно 25–30%). Именно эти люди в итоге определят исход выборов.

Георгий Двали, Тбилиси