Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что любое нападение на страну будет расцениваться Тегераном как пересечение «красной линии». Он сказал, что иранское командование уже «определило все свои цели» для ответного удара по Израилю.

«На любое нападение на ядерные объекты Ирана или аналогичный рейд будет дан необходимый ответ,— сказал господин Арагчи (цитата по телеканалу Press TV),— теперь мы определили все наши цели там (в Израиле.— "Ъ"), и по ним будет нанесен аналогичный удар».

Дипломат также раскритиковал США. По его мнению, без их поддержки Израиль не смог бы вести боевые действия в Ливане и секторе Газа. «Если бы американцы по-настоящему проявили политическую волю, они смогли бы остановить Израиль и прекратить атаки»,— счел министр.

Израиль планирует ответный удар в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября. По данным The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что израильская армия будет атаковать военные объекты Ирана. Ранее предполагалось, что ЦАХАЛ может ударить по иранским ядерным или нефтяным объектам.

О возможных целях для атаки — в материале «Ъ» «Израиль выделил подлежащее и наказуемое».