Черногорию подталкивают к Сербии

Правительство Черногории, которое контролируют партии, считающиеся просербскими, запустило процедуру изменения законодательства с перспективой допустить двойное гражданство. Против этого резко выступает оппозиция, опасающаяся, что такое нововведение изменит демографический и политический расклад в стране, превратив ее во «второе сербское государство». В итоге, как предупреждают противники закона, Черногория может в корне изменить и свою внешнюю политику — отозвать признание Косово, выйти из режима санкций против РФ и даже из НАТО. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Черногории Яков Милатович (слева) и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Черногории Яков Милатович (слева) и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Тендер на подготовку предложений по изменению Закона о гражданстве объявило в конце минувшей недели МВД Черногории. Указом министра Данило Шарановича определен предельно жесткий срок выработки предложений — до конца нынешнего года. Тем самым в республике запущена процедура принятия нового закона, который предусматривал бы наличие двойного гражданства. Этого давно добиваются лидеры Демократического фронта и других партий, считающихся просербскими.

До сих пор двойное гражданство допускалось черногорскими законами за редкими исключениями, когда решением правительства иностранцы могут получить экономическое (за инвестиции) или почетное (за какие-то заслуги) гражданство Черногории.

Столь жесткая ограничительная норма обусловлена опасением, что при либерализации политики в области гражданства обладателями черногорских паспортов станут сотни тысяч граждан соседней Сербии, и это в корне изменит этнический состав республики с населением, едва превышающим 600 тыс.

Пока у власти в Черногории с момента обретения ею независимости в 2006 году находилась Демократическая партия социалистов бывшего президента и премьера Мило Джукановича, вопрос о двойном гражданстве в республике вообще не ставился. Его актуализировали пришедшие к власти в 2020 году «Демократический фронт» и другие просербские партии. Теперь эта инициатива стала реализовываться.

Процедура принятия нового Закона о гражданстве была запущена буквально на следующий день после объявления результатов проведенной в Черногории в конце прошлого года переписи населения. Несмотря на заверения властей, что это лишь вопрос статистики, перепись оказалась сильно политизирована, а агитация, призывающая людей декларировать себя сербами, шла в республике очень активно.

Президент соседней Сербии Александр Вучич назвал черногорскую перепись «вопросом важного национального значения для Сербии» и выразил уверенность, что ее итоги покажут существенный прирост сербского населения в Черногории.

А белградские провластные эксперты уверенно заявляли, что сербов в Черногории более 40%.

Объявленные на минувшей неделе результаты переписи белградских прогнозов не подтвердили. В Черногории сейчас проживают 41,1% черногорцев и 32,9% сербов — примерно то же соотношение показала и перепись 2003 года.

Оппоненты властей обвинили их в намерении через введение двойного гражданства изменить этнический состав населения, резко увеличив процент сербов. «Цель — поменять конституцию и провозгласить Черногорию сербским государством, а когда наступит подходящая ситуация в мире, и вовсе присоединить к Сербии», — предупредил черногорский политолог и писатель Милорад Попович.

Подтверждением таких опасений оппозиция сочла и выдвинутую на прошлой неделе инициативу просербских партий внести изменения в конституцию, объявив сербский язык официальным (сейчас таковым является черногорский, а сербский, албанский, боснийский и хорватский языки используются равноправно в общении). По законам Черногории такое изменение возможно лишь при поддержке его 60% населения на референдуме, что не особо реально. Но противники властей опасаются, что те попытаются провести изменение без референдума, через парламент, как делали ранее.

Обещая не допустить реализации планов властей по допущению двойного гражданства и изменению положения конституции по языку, оппозиция рассчитывает на поддержку Запада. И предупреждает: Черногория в итоге может изменить не только свой этнический состав, но и внешнюю политику — отказаться от признания Косово, выйти из режима санкций против РФ и даже из НАТО.