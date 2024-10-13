Закон об иноагентах приглянулся в Черногории

Черногория, являющаяся членом НАТО и первым кандидатом на вступление в ЕС, собирается принять закон об иноагентах. Его инициировал спикер парламента Андрия Мандич — один из лидеров считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта» и ключевая фигура правящей в республике коалиции. США уже выразили озабоченность в связи с возможным принятием закона, а региональные эксперты прогнозируют, что в этом случае Черногории заблокируют вступление в Евросоюз. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер черногорского парламента Андрия Мандич

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Спикер черногорского парламента Андрия Мандич

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

После того как недавно в ориентирующейся на Сербию и Россию Республике Сербской уже готовый к принятию закон об иноагентах был отозван на доработку, многие балканские политики и эксперты предположили, что теперь вряд ли кто-то в регионе решит предпринять подобную попытку. Поэтому обнародованные на минувшей неделе планы Черногории принять закон об иноагентах стали настоящей сенсацией.

С инициативой «срочно принять» такой закон выступил спикер парламента и один из лидеров считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта» Андрия Мандич. Он заявил, что закон призван упорядочить «деятельность иностранных агентов, которые под ширмой НКО пытаются влиять на внутреннюю и внешнюю политику». «Мы, как власть, призваны отделить политику Черногории от грязной деятельности агентуры, которая ложью навязывает кампании в интересах иностранных заказчиков»,— объяснили инициаторы закона необходимость его безотлагательного принятия.

Инициатива Андрии Мандича сразу же подверглась жесткой критике со стороны НКО и оппозиции, которые назвали закон об иноагентах «серьезной угрозой демократии и угрозой для евроинтеграции Черногории».

Дистанцировались от плана спикера даже некоторые члены правящей коалиции, а министр по европейским делам Майда Горчевич заверила, что правительство закон не поддерживает.

Впрочем, многие черногорские эксперты убеждены, что лидеры «Демократического фронта» все равно продавят анонсированный закон. «Речь идет о плане, который в конечном счете приведет к принятию закона об иноагентах по примеру России, Белоруссии и Грузии. Но в Грузии этот закон не был принят в один день, понадобилась целая процедура. И в Черногории процесс запущен»,— говорит глава черногорского Центра мониторинга и исследований (CEMI) Златко Вуйович. А руководитель черногорского издания M Portal Даница Николич напоминает: «И раньше партнеры "Демократического фронта" во власти были против некоторых его инициатив, но в итоге передумали».

В пользу предположений экспертов говорит и тот факт, что Андрия Мандич считается сегодня ключевой фигурой правящей в республике коалиции, несмотря на то, что должность спикера формально уступает по значимости посту премьера. Лишившись поддержки «Демократического фронта», правительство Милойко Спаича неизбежно падет.

Выразив удивление негативной реакцией коалиционных партнеров, в партии спикера заверили, что за образец нового черногорского закона будет взят американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).

«Непонятно, почему кому-то помешало бы усиление прозрачности всего нашего общества по образцу ключевых демократических достижений западного мира»,— недоумевают в «Демократическом фронте».

США тем не менее уже выразили «глубокую озабоченность возможными последствиями предложенного закона для демократии, прав человека и основных свобод». «В Черногории, которая является нашим союзником по НАТО и кандидатом в Евросоюз, такой закон ограничил бы пространство гражданских свобод»,— предупредили в американском Госдепе.

Эксперты высказываются еще более определенно. «В Черногории набирает силу процесс, результатом которого должно стать блокирование переговоров с ЕС, хотя это и декларируется как цель и правящей коалицией, и президентом, и оппозицией,— говорит Златко Вуйович.— Главная задача инициированного "Демократическим фронтом" закона — не допустить скорейшего вступления Черногории в Евросоюз».