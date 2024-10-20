СМИ: «Хамас» пытается скрыть личность преемника Синвара
Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы политбюро «Хамаса» движение рассматривает Мухаммеда Дервиша, Халиля аль-Хайю, Мухаммеда Наззаля и Халеда Машаля, пишет Asharq Al Awsat со ссылкой на источники. По информации издания, палестинское движение попытается скрыть личность нового руководителя.
Фотография Яхьи Синвара на рекламном щите
Фото: Khaled Abdullah, Reuters
Asharq Al Awsat передает, что внутри «Хамаса» идет обсуждение кандидатуры нового лидера движения. Большинство участников дискуссии выступают за то, чтобы после назначения его имя оставалось в секрете в целях безопасности.
Источники сказали, что такие меры могут обезопасить нового главу политбюро «Хамаса» от возможного преследования со стороны Израиля. Движение также хочет поставить израильских чиновников в замешательство относительно того, кто принимает решения в случае возобновления переговоров.
Власти Израиля заявляли, что 16 октября был убит лидер «Хамаса» Яхья Синвар. Он был назначен главой политбюро движения в августе после убийства его предшественника — Исмаила Хании.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».