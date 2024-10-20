СМИ: «Хамас» пытается скрыть личность преемника Синвара

Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы политбюро «Хамаса» движение рассматривает Мухаммеда Дервиша, Халиля аль-Хайю, Мухаммеда Наззаля и Халеда Машаля, пишет Asharq Al Awsat со ссылкой на источники. По информации издания, палестинское движение попытается скрыть личность нового руководителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография Яхьи Синвара на рекламном щите

Фото: Khaled Abdullah, Reuters Фотография Яхьи Синвара на рекламном щите

Фото: Khaled Abdullah, Reuters

Asharq Al Awsat передает, что внутри «Хамаса» идет обсуждение кандидатуры нового лидера движения. Большинство участников дискуссии выступают за то, чтобы после назначения его имя оставалось в секрете в целях безопасности.

Источники сказали, что такие меры могут обезопасить нового главу политбюро «Хамаса» от возможного преследования со стороны Израиля. Движение также хочет поставить израильских чиновников в замешательство относительно того, кто принимает решения в случае возобновления переговоров.

Власти Израиля заявляли, что 16 октября был убит лидер «Хамаса» Яхья Синвар. Он был назначен главой политбюро движения в августе после убийства его предшественника — Исмаила Хании.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».