Кино выходит в сером

Сборы фильмов «теневого» проката в России за первое полугодие составили 1,3 млрд руб., подсчитали в Cinemaplex. Лидерами по сборам стали проекты «Дэдпул и Росомаха» и «Головоломка-2», демонстрируемые в рамках «предсеансового обслуживания» летом. Участники рынка прогнозируют, что по итогам года сборы лент, не имеющих официально правообладателя в РФ, могут принести кинотеатрам еще более 800 млн руб. «Ъ-Review» разбирался, как участники рынка развивали неофициальный прокат в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Cinemaplex в октябре представило отчет о сборах фильмов в рамках «предсеансового обслуживания». Уточняется, что данные взяты из Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Из него следует, что сборы «теневого» проката в первом полугодии составили 1,3 млрд руб. совокупно.

Студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ еще 2022 году из-за военных действий на Украине. В попытках удержать зрителя некоторые киносети стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания» к отечественным короткометражкам. Так, зрителю продают билет на короткометражный или документальный фильм с прокатным удостоверением, а перед ним бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер.

Так, лидером среди короткометражных фильмов в первом полугодии стал проект «Три добрых дела» с общей кассой за все время проката 1,4 млрд руб., говорит главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев. Под видом короткометражки в этом году демонстрировались такие фильмы, как «Дюна: Часть 2», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», а также «Гадкий Я 4». На втором месте — «Сколько весит облако?» («Головоломка-2») с общими сборами 607 млн руб. Замыкает топ-3 короткометражка «Дубак» (616 млн руб.; вместе с ней или вместо демонстрировался «Дэдпул и Росомаха»). «Исходя из отзывов кинотеатров и сборов отдельных компаний, по кассовым сборам в этом году лидером точно стал фильм “Дэдпул и Росомаха”, следом идет “Головоломка 2”»,— считает Рифат Фазлыев.

Показ по рекомендации

Начало года для кинотеатров прошло относительно спокойно, говорит собеседник “Ъ” на медиарынке: «В залах продолжали крутить “сказочный репертуар” (речь идет о проектах “Бременские музыканты”, “Три богатыря и Пуп земли” и др.), хорошую кассу собрала вторая часть “Холопа”. Так что ожидаемое посленовогоднее затишье не сильно ударило по выручке». Кроме того, уже с 25 января в прокат вышел фильм “Мастер и Маргарита” (касса — 2,3 млрд руб., по данным ЕАИС). Далее эстафету подхватил «Лед 3» (старт — 14 февраля; 1,9 млрд руб.), потом — «Летучий корабль» (вышел с 21 марта; 1,1 млрд руб.). Параллельно общие сборы второй «Дюны» (демонстрировалась в теневом прокате) с 7 по 13 марта превысили 110 млн руб., писали РБК.

Однако на майские праздники Ассоциация владельцев кинотеатров (объединяет более 2,6 тыс. кинозалов) призывала отказаться от «параллельного проката» кино (см. “Ъ” 14 мая). Некоторые кинотеатры отказались от «параллельного проката» в надежде получить для большой кассы на майские два релиза — «Сто лет тому вперед» и «Министерство неджентльменских дел» (прокат обеспечивала «Вольга»), говорит источник “Ъ” на кинотеатральном рынке.

Однако Минкульт отказал «Вольге» в выдаче прокатного удостоверения на фильм в майские праздники. «Сто лет тому вперед» собрал больше 1 млрд руб., но кинотеатры рассчитывали на сборы от 1,5 млрд руб. В итоге в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек. «Централ Партнершип», обещавший пролонгацию ключей (специальное оборудование, с помощью которого можно включить фильм определенное количество раз) на картину «Сто лет тому вперед» каждые два дня при отсутствии «параллельного проката», распространил практику и на картину «Майор Гром: Игра» (стартовал с 23 мая; 577 млн руб.).

В афише не значится

Посещаемость кинотеатров после майских праздников так и не восстановилась, следует из данных ЕАИС: 6–19 мая она составила 0,8 млн человек, 23–26 мая — 1 млн человек, 30 мая — 2 июня — 0,8 млн человек. Еще до майских праздников на обычных выходных посещаемость составляла около 1,4 млн посетителей (см. “Ъ” от 4 июня). Среди причин, повлиявших на сокращение посещаемости кинозалов в мае, продюсер и издатель «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) Дмитрий Литвинов называл очередное нарушение «равномерности зрительского потока» из-за несвоевременного выхода «Министерства неджентльменских дел». Вторая часть «Майора Грома», по его оценке, также не смогла привлечь по-настоящему широкую аудиторию.

Так, российские кинотеатры снова вернулись к «предсеансовому обслуживанию», сообщал в середине мая РБК. По данным издания, в афишах на 14 мая были десятки сеансов зарубежных фильмов «Планета обезьян: Новое царство», «Каскадеры», «Кунг-фу Панда 4», «Дюна: Часть вторая», «Годзилла и Конг: Новая империя». В июне в «теневом» прокате стартовала «Головоломка-2». По данным БК, с 13 по 24 июня общая касса проектов «предсеансового обслуживания» составила 223,3 млн руб., из них около 80–90% пришлось на анимационный проект от студии Pixar (входит в Disney, ушла из России в феврале 2022 года). Так, до выхода мультфильма, в выходные 6–9 июня, сборы фильмов «предсеансового обслуживания» были на уровне 30,1 млн руб., отмечали в БК (см. “Ъ” от 26 июня). Успех проекта в России собеседники “Ъ” на медиарынке связывали с провалом «Майора Грома: Игры», плохими сборами «Тура с Иванушками», а также долгим отсутствием крупных 3D-проектов. Затем в прокат вышел очередной проект студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» (см. “Ъ” от 8 августа).

В результате посещаемость кинотеатров по итогам лета выросла — с 19,7 млн человек до 20,2 млн год к году (см. “Ъ” от 9 сентября). Увеличились и кассовые сборы — с 5,6 млрд до 6,9 млрд руб. соответственно. В целом «теневой» прокат в России и официальный — в США «работал» в августе благодаря блокбастеру «Дэдпул против Росомахи», отмечает главный редактор БК Максим Острый.

Экран закрыло тенью

По итогам сентября сборы фильмов «предсеансового обслуживания» сократились почти на 69%, до 295 млн руб., по сравнению с предыдущим месяцем (см. “Ъ” от 4 октября). Снизилось и число зрителей, посещавших такие сеансы: с 2,1 млн человек в августе до 722 тыс.— в сентябре. Опрошенные “Ъ” участники рынка связывали тенденцию с окончанием проката «Дэдпул против Росомахи», который был ориентирован на широкую аудиторию. Параллельно в кинотеатрах можно увидеть два официальных зарубежных проекта — «Граф Монте-Кристо» и «Субстанция», которые и отвлекли внимание зрителя от «теневого» проката.

Достаточно сложно предположить, сколько соберет альтернативный прокат до конца года, так как на это влияет ряд факторов, говорит Рифат Фазлыев: «Например, представители кинотеатров могут выступить с инициативой приостановить показ зарубежных новинок без правообладателей на территории РФ для поддержки проката российских релизов». Нельзя быть полностью уверенным и в появлении этих фильмов в России, уточнил он. При этом если исходить из данных прошлого года, то с октября по декабрь подобный прокат может принести более 800 млн руб., которые отобразятся в ЕАИС, прогнозирует эксперт: «Какие суммы будут получены на самом деле — остается только гадать».

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Юлия Датская