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Коммерсантъ FM
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Прилавок дал дорогу молодым

В ритейле и общепите ждут несовершеннолетних сотрудников

Дефицит кадров способствовал двукратному росту спроса на сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет в ритейле и общепите. До сих пор наем молодежи считался рискованным из-за высокой текучки и необязательности такого персонала. Сейчас работодатели пересматривают возрастные критерии, обращая внимание и на людей старше 55 лет. Но уровень дохода таких сотрудников все еще может быть ниже средних значений по рынку.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июле—сентябре 2024 года число открытых для соискателей от 16 до 18 лет вакансий фасовщика выросло втрое год к году, менеджера по работе с клиентами — в 2,5 раза, продавца — вдвое, менеджера по продажам — на 93%, работника торгового зала — на 90%, подсчитали аналитики сервиса «Авито Работа».

Предложений в общепите для кандидатов от 16 лет за год стало больше на 117%.

Согласно HeadHunter, в сентябре число вакансий для людей старше 14 лет выросло на 76% год к году.

Участники рынка подтверждают эту тенденцию. В «Магните» в январе—сентябре 2024 года в девять раз год к году выросло число принимаемых кандидатов 16–17 лет. В X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») летом на пилотных площадках работало более 4 тыс. молодых специалистов до 16–17 лет, 20% из них остались в «Пятерочке». В сети «Теремок» говорят, что еще год назад начали принимать сотрудников от 16 лет. В Tanuki Family (сети «Тануки», «Ерш», «Каспийка», «Твоя Pizza»), «Якитории» и одежной сети Baon увеличились отклики от молодых людей до 18 лет. Особенно всплеск ощущается в период летних каникул: количество откликов возрастает на треть, отмечают в «Якитории».

Ранее наем сотрудников до 18 лет не был широко распространен. Расходы на обучение молодых соискателей для бизнеса не отличаются от затрат на сотрудников привычного возраста, поясняет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Но рассматривается такой персонал, по его словам, как краткосрочный. Это подразумевает рост операционных расходов. Вторым риском господин Ванчугов называет необязательность молодых сотрудников: «Речь, как правило, идет о людях, которые могут позволить себе не работать, из-за этого они могут внезапно уволиться или не выйти на смену».

Ситуация меняется из-за кадрового дефицита, считает директор категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа» Артем Егоренков. В августе 2024 года, согласно Росстату, уровень безработицы в России составил 2,4% — это исторический минимум с 1991 года. В Институте экономики РАН нехватку кадров в России оценивали в 5 млн человек.

В январе—сентябре 2024 года число вакансий в общепите выросло на 28% год к году, говорится в исследовании HeadHunter и «Крошка картошка».

Сейчас, по оценке аналитиков, отрасли недостает около 30 тыс. работников (см. “Ъ” от 19 сентября). В ритейле дефицит персонала локально приводит к проблемам. Летом 2024 года жители Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей столкнулись с пустыми полками магазинов «Пятерочка» из-за нехватки сотрудников в распределительных центрах. Это связано, в частности, с оттоком трудовых мигрантов.

Как рестораторы решают проблему дефицита кадров

Рекордно низкая безработица корректирует критерии, предъявляемые к сотрудникам, отмечают в «Магните». Сейчас работодатели, поясняют в компании, рассматривают в качестве потенциальных сотрудников тех, кто ранее не был востребован в том числе в силу своего возраста. Диапазон расширился и в другую сторону. «Мы чаще стали принимать сотрудников старше 50 лет»,— отмечает директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов. В «Магните» число принятых соискателей старшего возраста увеличилось на 17% год к году. В X5 Group тоже ищут людей старше 55 лет, в том числе через местные сообщества.

Но выплаты сотрудникам новых возрастных диапазонов пока отстают от среднерыночных ставок. Согласно «Авито Работе», продавцам 16–18 лет обещают в среднем 20 тыс. руб. в месяц, бариста — 25,4 тыс. руб. Ставки по рынку в целом, по данным сервиса, составляют 47,9 тыс. руб. и 47,5 тыс. руб. в месяц соответственно. Гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова не исключает, что интерес работодателей к найму молодых и возрастных сотрудников продолжит расти, проявившись и в других сферах.

София Мешкова, Дарья Андрианова

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