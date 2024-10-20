Минипиг покусал ребенка в антикафе на Лиговском проспекте

Карликовая свинья укусила 4-летнего ребенка за палец в антикафе на Лиговском проспекте, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился вечером 17 октября.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Врачи назвали состояние ребенка удовлетворительным, однако пока ему нужно остаться под наблюдением.

В антикафе живут семь минипигов. С ними можно играть и фотографироваться. Детей до шести лет в комнату с карликовыми свиньями запускают только с родителями.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в России растет популярность груминг-салонов. К середине осени 2024 года число заведений увеличилось на 15%. Тем не менее, выручка таких салонов снижается из-за возрастающей конкуренции.

Андрей Маркелов