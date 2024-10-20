Пезешкиан планирует отдельно встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает на двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в дни саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Помимо выступления на саммите БРИКС, Пезешкиан намерен провести двусторонние встречи с руководителями других стран, в том числе — с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Циньпином», — рассказали в агентстве.

Ранее Владимир Путин анонсировал 17 двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС.

В сентябре стало известно, что Масуд Пезешкиан приедет на казанский саммит БРИКС.

Диана Соловьёва